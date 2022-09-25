Почему вузы не смогли набрать достаточное количество абитуриентов: мнение экспертов

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Российские вузы не смогли закрыть все бюджетные места и объявили дополнительный набор. Такие итоги приемных кампаний подвели ректоры вузов страны. В основном недобор абитуриентов на инженерные направления, а быстрее всего заполнялись гуманитарные и ИТ-специальности.

Константин Гужевкин, председатель Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования:

— То, что бюджетные места остались незаполненными, вовсе не говорит о невостребованности высшего образования среди современной молодежи. Сейчас мы, наоборот, наблюдаем такую тенденцию, что студенты идут в вузы, чтобы получать необходимые знания, а не ради хоть какого-то диплома, как раньше. Поэтому можно сказать, что высшее образование для молодежи — это осознанный выбор.

И вот мы видим, что переполненными остаются популярные направления вроде ИТ-специальностей. А незаполненные бюджетные места, по всей вероятности, на устаревших, невостребованных специальностях.

Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза:

— На мой взгляд, это очень негативная тенденция. Такая ситуация повторяется из года в год. Недобор в основном происходит по инженерным, естественно-научным специальностям. Государство выделяет бюджетные места на приоритетные направления экономики: например, на естественно-научные, где много биологии, математики, физики, и, конечно, ИТ-специальности.

Но остальные немного «провисают». И сейчас складывается такая ситуация, что наши выпускники школ не готовы сдавать сложные предметы вроде математики или физики. Поэтому абитуриенты предпочитают поступать на менеджмент, юриспруденцию, лингвистику. И проблемы на этих востребованных специальностях остаются такие: чтобы поступить на бюджет, нужно быть очень талантливым, потому что желающих много. И если нет денег для обучения на коммерческой основе, молодежи приходится поступать туда, где есть бюджетные места, на менее интересную специальность. Получается, что интересы абитуриентов и приоритеты государства идут вразрез.

Алина Максимова, член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов:

— Для молодых ребят, которые не смогли поступить по нужной им специальности и пошли на другую только для того, чтобы получить высшее образование, — это сильный удар по дальнейшей жизни. Ты мог распланировать всю свою жизнь, готовиться к экзаменам, но в итоге не поступить. В дальнейшем это может привести к тому, что человек не захочет ни учиться, ни тем более работать по той специальности, которую он получил.

С учетом того, что многие взрослые люди, по всяческим опросам, работают не на своем любимом месте, это становится еще более печально. В данной ситуации можно посоветовать молодым людям, чтобы они в любом случае не опускали руки и стремились к поступлению на нужную специальность. Во всяком случае, можно перевестись с одного факультета на другой, если это сильно нужно. Главное — самому захотеть.

Татьяна Шилова, HR-эксперт:

— Такие результаты связаны с тем, что многие молодые люди не понимают, кем они хотят быть в будущем. Каждый год меняются тенденции в сфере трудоустройства, и это совершенно нормально, что многие не могут решить, куда им поступить. При этом они понимают, что не хочется идти на нежеланную специальность просто ради бесплатного высшего образования.

Нельзя отрицать того, что сейчас есть спрос на специалистов в области компьютерных технологий, и, конечно, мест на всех хватить не может. Именно по этой причине вузы отбирают лучших, а другие остаются «за бортом» конкурсной программы. Но вот для работодателя это только плюс, так как к нему придут качественные кадры, которые «горят» своей профессией, а не тот, кто поступил по стечению обстоятельств.