Жилой дом по реновации построят в составе ТПУ «Марьина Роща»

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Марьина Роща в составе одноименного ТПУ в 2024 году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новостройка с подземной автостоянкой будет состоять из двух секций. Фасады облицуют фиброцементными панелями бежевого и кофейного оттенков. На них установят металлические ящики для кондиционеров.

В доме будет 286 квартир (однокомнатных — 113, двухкомнатных —107, трехкомнатных — 63, четырехкомнатных — 3). Пять квартир предусмотрены для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната для консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят три лифта грузоподъемностью 1000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. У входной группы жилого дома будет плитка с шероховатой поверхностью, которая препятствует скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, установят детскую и спортивную площадки, а также площадку для тихого отдыха.