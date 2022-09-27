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Приметы и советы

Солдаты точными ударами уничтожили вражеские танки

Александр Зосимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Солдаты точными ударами уничтожили вражеские танки
Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Накрыли врага артиллерийским огнем

Сержант Вооруженных сил России Роман Евсеев — командир отделения самоходно-артиллерийской батареи. Личный состав под командованием Евсеева подвергся огневой атаке националистов. Российские солдаты смогли нанести артиллерийский удар по позициям врага. Благодаря профессионализму сержанта Евсеева, а также смелости и мужеству его подчиненных уничтожены три единицы украинской бронетехники и 20 националистов. Радикальные формирования ВСУ понесли серьезные потери и покинули позиции.

Разгромили радикалов

Сержант Данила Овчинников действовал в составе расчета боевой машины. Во время артударов неонацистов его расчет смело отражал наступление врага, успешно прикрывая подразделения армии РФ. Огнем боевой машины солдаты уничтожили более 15 националистов, три единицы техники, в том числе танк. В итоге им удалось разгромить врага.

Пресек атаку националистов

Младший сержант Никита Диденко — водитель ремонтной роты. Во время движения в составе колонны батальонно-тактической группы он заметил группу националистов. Диденко доложил об этом командиру и вывез из-под артобстрела врага свой КамАЗ с боеприпасами, занял выгодную позицию и вступил в бой. Ему удалось уничтожить минометный расчет националистов. Благодаря Диденко колонна своевременно и без потерь доставила боеприпасы подразделениям.

Спас технику

Рядовой Василий Иванов действовал в группе гаубичного артиллерийского дивизиона. Под огнем вражеских зенитно-ракетных комплексов он не дал пехоте националистов прорваться в тыл, ликвидировал шестерых радикалов. А потом добрался до бронетранспортера, у которого загорелся боекомплект, и спас технику.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Козлов, председатель правительства ЛНР:

— Сейчас плечом к плечу сражаются бойцы Народной милиции с солдатами России против фашизма, который пришел на нашу землю. Восемь лет нас хотели убивать, блокировать развитие нашей земли. Необходимо вспомнить такие исторические моменты, как заход на нашу землю добровольцев из России, чтобы отстоять русский мир.

Сержант Вооруженных сил России Роман Евсеев
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Сержант Вооруженных сил России Роман Евсеев
Сержант Данила Овчинников
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Сержант Данила Овчинников
Младший сержант Никита Диденко
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Младший сержант Никита Диденко
Рядовой Василий Иванов
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Рядовой Василий Иванов
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