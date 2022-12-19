Триумф легенды и героизм аутсайдеров: самые яркие и скандальные моменты ЧМ-2022 в Катаре

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Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси получил главный приз — Кубок мира, достигнув вершины футбольного величия. О самых ярких и скандальных событиях минувшего турнира — в материале «Вечерней Москвы».

Аутсайдеры показали класс

На мундиале было немало случаев, когда аутсайдеры утирали нос фаворитам. Так, сборная Саудовской Аравии стала единственной командой на чемпионате, которой удалось обыграть будущих обладателей Кубка — сборную Аргентины. Саудовцы выиграли у южноамериканцев со счетом 2:1. Для команды эта победа стала всего лишь четвертой в истории выступлений на ЧМ.

Сенсационной стала и победа Японии в игре против Германии. За 15 минут до конца основного времени матча японцы, казалось бы, безнадежно проигрывали — 1:0. Но на 75-й минуте нападающий Рицу Доан сравнял счет. Спустя восемь минут нападающий Такуми Асано смог вывести свою команду вперед. Во многом именно это поражение не позволило сборной Германии выйти из группы в плей-офф.

Главным открытием ЧМ в Катаре стала сборная Марокко. «Атласские львы» смогли выйти с первого места из группы, в которой, помимо них, находились два призера предыдущего чемпионата — Хорватия и Бельгия. Но этим их подвиги не ограничились. Марокканцы добрались до полуфинала мундиаля, последовательно обыграв в плей-офф Испанию и Португалию. Не позволили продолжиться марокканской сказке французы, выбившие их из турнира. Так или иначе, сборная Марокко стала первой африканской и арабской сборной, дошедшей до полуфинала ЧМ.

Всех в очередной раз восхитила сборная Хорватии. Команда сенсационно обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ. Причем ей удалось отыграться уже в дополнительное время — на 116-й минуте. Серия пенальти осталась за балканской командой — 4:2. В следующем матче они уступили будущим обладателям Кубка. По итогам турнира хорваты заняли третье место.

Король Лео

Теперь спорный вопрос о том, кто лучший игрок планеты — Криштиану Роналду или Лионель Месси, — окончательно закрыт. Футбольные эксперты ожидали, что ЧМ-22 украсит дуэль двух сильнейших футболистов планеты. Но все вышло иначе. Португалия с Роналду бесславно вылетела с турнира в четвертьфинале, проиграв Марокко.

Ведомая Месси команда Аргентины обескуражила своих фанатов поражением в первом же матче. Однако впоследствии бело-голубые обыграли соседей по группе — Мексику (2:0) и Польшу (2:0). Затем они одержали четыре победы в четырех матчах плей-офф — с Австралией (2:1), Нидерландами (4:3 по пенальти), Хорватией (3:0) и, наконец, Францией (4:2 по пенальти).

Таким образом, Месси смог привести свою команду к заветному трофею. Кроме того, 35-летний форвард был признан лучшим игроком турнира. Он первым в истории забил на всех стадиях одного чемпионата мира. На счету звездного игрока семь мячей в шести матчах турнира, из которых четыре — в пенальти.

Лучшие из лучших

Лучшим бомбардиром турнира стал 23-летний француз Килиан Мбаппе. На его счету восемь мячей. Причем три из них забиты в финальном матче с Аргентиной.

Аргентинец Эмилиано Мартинес получил награду лучшего вратаря турнира. Споры о том, кто же обладает вратарским искусством лучше всего, велись на ЧМ с самого начала. И каждый раз на первый план выдвигались разные герои. Но финал рассеял все сомнения. Мартинес потащил сложный мяч на последней минуте добавленного времени, а затем сделал все, чтобы его команда выиграла серию пенальти.

А вот лучшим молодым игроком турнира стал тоже представитель сборной Аргентины — 21-летний Энцо Фернандес. Еще год назад он не мог и мечтать о появлении в старте своей национальной команды.

Главные скандалы ЧМ

Не обошлось на главном спортивном мероприятии планеты и без скандалов. По данным генсека катарского Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасана аль-Тавади, при строительстве объектов чемпионата мира погибло больше 6750 рабочих-мигрантов.

Омрачила мундиаль еще одна смерть — американского журналиста Гранта Уола. Трагедия произошла во время игры Аргентины с Нидерландами. Уол неожиданно потерял сознание, прибывшие медики констатировали его смерть. Родные американца уверены, что его отравили, так как у него якобы был конфликт с местными властями.

Возмущение болельщиков вызвал запрет властей Катара продавать пиво на всех стадионах и прилегающих к ним территориях, где проходит ЧМ. Так, болельщикам позволили пить только безалкогольные напитки, а спиртное продавалось лишь в официальной фан-зоне в Дохе.

Строгие правила в Катаре не помешали бывшей обладательнице титула «Мисс Хорватия» Иване Кнолль стать звездой соцсетей. Девушка щеголяла на матчах родной сборной в откровенных нарядах. После чего ее начали осуждать в соцсетях за неуважение к мусульманам. Ее возмутила критика, и она заявила, что в случае победы Хорватии на ЧМ она разденется. К счастью властей Катара, Хорватия не дошла до финала турнира.