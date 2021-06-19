«Мощная игра»: за какие команды болеют москвичи на Евро-2020

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный с 2020-го на 2021-й в связи с пандемией коронавируса, в самом разгаре. Первенство Старого Света для фанатов традиционно одно из самых ожидаемых событий. Футбол объединяет интересы людей самых разных профессий. «Вечерняя Москва» узнала, кому на Евро-2020 симпатизируют жители столицы.

Интерес к Германии и сопереживание Турции

Журналист и политолог Камран Гасанов футболом увлекается, по собственному признанию, с первого класса школы. Причем настолько сильно, что играет в него и на любительском уровне, и виртуально. Ему давно нравится сборная Германии.

— У меня был в школе пенал с эмблемой мюнхенской «Баварии». Я начал болеть за этот футбольный клуб. Не знаю, значок ли сыграл роль, но мне они тогда очень нравились. У них была мощная командная игра. Немцы всегда импонировали своей дисциплиной. Плюс я сам люблю забивать головой, а немцы очень хорошо играли головой с тех пор, как я смотрю футбол, — рассказал молодой человек.

Также он болеет за сборную Турции, которая, вероятно, турнир покинет. Здесь его симпатии связаны не с особенностями игры команды, а с сочувствием к ней и сопереживанием. К тому же Камран знает турецкий язык и помнит, как сборная этой страны очень хорошо выступала в начале 2000-х годов, завоевав бронзовые медали чемпионата мира и чемпионата Европы.

Никуда без патриотизма

Верит Камран и в сборную своей родной страны — России. С его точки зрения, у нее есть хорошие шансы выйти из группы и даже серьезно пробиться вперед на этапе плей-офф.

— Буду болеть за Германию, пока не вылетят, и за Россию. Несмотря на то, что немцы котируются выше, я больше рассчитываю, что именно Россия пробьется дальше — в четвертьфинал, может быть, в полуфинал в лучшем случае, — добавил собеседник «ВМ».

У немцев, говорит он, идет смена поколений в команде. Например, в их составе находятся игроки Томас Мюллер и Матс Хуммельс, не игравшие за сборную несколько лет. Поэтому их команду нельзя назвать сыгранной, в отличие от той же сборной Франции, приехавшей на чемпионат Европы тем же составом, с которым они выиграли чемпионат мира в России в 2018 году.

В свою очередь, отмечает журналист, сборные России и Турции — команды, которые могут победить в кураже за счет своего морального духа. Туркам этого не хватило, и в первом же матче с Италией они пропустили столько же мячей, сколько за весь отборочный цикл. Тогда как у России все начало получаться и появились шансы.

Об улетевшем в космос эго Черчесова

Есть и те москвичи, которые за сборную России не болеют. Пиарщик Сергей Хвостик осознанно смотрит международные футбольные турниры начиная с чемпионата мира 1998 года. Евро-2020 не стал исключением.

Сергею нравятся сборные, которые играют в атакующий футбол, и по первым играм у него приятные впечатления вызвали команды Италии, Украины и Германии.

— За них и буду болеть. За сборную России не болею по многим причинам. Являясь болельщиком одного из московских клубов, не могу позволить себе поддерживать и болеть за тех игроков, которых, мягко говоря, не уважаю. Плюс эго главного тренера сборной России Станислава Черчесова давно улетело в космос, его высокомерность по отношению к журналистам и многим другим людям вызывает отторжение. Мой интерес в игре сборной простой: главное, чтобы игроки моего клуба не получили травм и несильно устали. Остальное неважно, — высказал свою позицию молодой человек.

Только два часа игры

Футболом Сергей увлечен с раннего детства, и примерно 25 лет он поддерживает свою любимую команду.

— Я смотрел на старшего брата и все повторял за ним. А он любил играть в футбол и смотреть его. Сначала болел у телевизора, а потом стал и вживую. Первый раз попал на стадион примерно в 1998–1999 годах на матч Лиги чемпионов. В институтские годы уже сам начал ходить на футбол и иногда посещать выездные матчи своей команды. Выезжать за пределы Москвы получается не так часто из-за работы, да и коронавирус не способствует путешествиям, поэтому выездов за команду у меня не так много — около 25 с 2011 года. Но я не люблю ездить в один город или не в интересную страну несколько раз, — поделился личной историей болельщик.

Во время выездов на матчи он и его друзья, помимо просмотра игры, организуют культурную программу, посещая интересные места, расположенные неподалеку от площадки матча.

— Если бы не футбол, то я никогда бы не побывал во многих российских и европейских городах. Футбол — это только два часа игры, а выезд — это целое путешествие, — признался фанат.

Энергия сборных Южной Европы

Любимые команды есть не только мужчин. Этот вид спорта нравится и прекрасной половине человечества. Финансовый аналитик Светлана Комиссарова на протяжении многих лет следит за игрой Испании, Португалии и Германии.

Первые две команды девушке интересны своей энергией и зрелищностью, а немцы — тактикой и четкостью. В последнее время она также обратила внимание на сборную Франции и намерена понаблюдать, нацелены ли они добавить в свою копилку еще один титул.

Интерес же у девушки к футболу возник в 2004 году после того, как она посмотрела игру сборной Португалии и еще юного нападающего Криштиану Роналду. Она вспомнила, как хотела купить форму команды, но не смогла ее найти, как с подругой буквально в онлайн-режиме по стационарному телефону до ночи обсуждала игры.

За 17 лет, конечно, составы сборной Португалии и многих других команд, симпатизирующих ей, серьезно поменялись.

— Нет, например, моих «испанских любимцев» (защитника Серхио — прим. «ВМ») Рамоса, (защитника Жерара — прим. «ВМ») Пике, но радует участие (в составе сборной Португалии — прим. «ВМ») Криштиану Роналду. Так что с нападением у Португалии точно все в порядке, — добавила она.

Светлана Комиссарова с 2004 года смотрит каждый чемпионат Европы и очень рада, что в Москве работает во время Евро-2020 специальная фан-зона.

— Очень атмосферно смотреть матчи на больших экранах в летную погоду в кругу таких фанатов, как и я, — заключила она.

Как известно, фан-зона Евро-2020 работала на территории олимпийского комплекса «Лужники». Теперь, правда, болеть за команды временно придется онлайн. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, фан-зоны и танцполы закрыты в связи с ухудшением эпидситуации.