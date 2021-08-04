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«Пришел с посохом»: Гаджиев рассказал, чего ждать от Семина на посту главного тренера «Ростова»

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
«Пришел с посохом»: Гаджиев рассказал, чего ждать от Семина на посту главного тренера «Ростова»
Фото: instagram.com/fcrostov

Президент футбольного клуба «Динамо» (Махачкала), известный российский и советский футбольный тренер Гаджи Гаджиев считает, что у Юрия Семина получится из «Ростова» сделать настоящий коллектив, боевую единицу, способную выкладываться на 100 процентов своих возможностей. Такое мнение специалист высказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Гаджиев, по его словам, очень высокого мнения о Семине.

— То, что он, вернувшись в «Локомотив», достойно провел несколько сезонов — это дополнительная характеристика тренера, мозг которого на пенсию не ушел по возрасту. Сейчас много работ, которые свидетельствуют о том, что интеллектуальный расцвет достигается даже позже, чем Юрию Семину лет. И то, что его мозг не уходит на пенсию, надо приветствовать. Тот опыт, тот талант, те способности, то здоровье, которыми он наделен, думаю, позволят ему нормально отработать и в «Ростове», — отметил собеседник «ВМ».

Конечно, все будет зависеть от потенциала команды. Гаджиев напомнил, что тренеры — «не волшебники, не фокусники». Их основная задача заключается в том, чтобы команда играла на уровне своих возможностей.

— Если вы садитесь за руль «Жигулей», вы же не можете сделать так, чтобы они ехали, как «Мерседес». Но вы можете сделать так, чтобы машина ехала хорошо. Я уверен, что на 100 процентов своего потенциала «Ростов» сыграет. А какой потенциал у «Ростова», мне понять крайне сложно. Разумеется, в двух первых играх чемпионата России они потерпели поражение не просто так. Есть проблемы, и они явно не связаны с тем, что [Валерий] Карпин баллотировался на пост главного тренера сборной России. Они же готовились без этой информации, старались, подошли к сезону. По их игре было видно, что готовность средненькая, мягко говоря. Может быть, с составом проблемы или еще какие-то, не знаю, — добавил футбольный тренер.

Гаджиев пояснил, что Семин пришел решать эти проблемы «не с волшебной палочкой, а с посохом», потрудиться. Специалист уверен, что у бывшего наставника московского «Локомотива» точно получится сделать свою новую команду организованной и дисциплинированной, способной бороться за результат. Это сейчас и необходимо. А если у него удастся раскрыть индивидуальное мастерство игроков, болельщики увидят еще и зрелищную игру, заключил собеседник «ВМ».

О том, что Юрия Семина назначили главным тренером футбольного клуба «Ростов», стало известно 4 августа. Этот пост он занял вместо Валерия Карпина, возглавившего сборную России. В новом сезоне чемпионата России команда уже провела два матча, проиграв московскому «Динамо» и санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 0:2 и 2:4.

Юрий Семин родился 11 мая 1947 года. Как игрок выступал на позиции нападающего и полузащитника за столичные «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Также играл в алматинском «Кайрате» и краснодарской «Кубани».

После завершения карьеры футболиста он прославился как тренер. Возглавлял сборные Новой Зеландии и России. Но большую часть своей карьеры провел в «Локомотиве». С «железнодорожниками» с 1986 по 2020 год, с перерывами, специалист неоднократно становился чемпионом России и победителем Кубка России. Кроме того, в его карьере были призовые места в чемпионатах Украины и Азербайджана, когда он руководил киевским «Динамо» и габалинской «Габалой» соответственно.

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