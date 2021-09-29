Жамнов повезет сборную России на Олимпиаду

Фото: Пресс-служба ФХР / fhr.ru

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Алексей Жамнов утвержден в качестве главного тренера национальной команды, именно под его руководством Россия будет выступать на главном турнире четырехлетия.

Ситуация вокруг выбора тренера сборной России на Олимпиаду наконец-то прояснилась. Объявленное несколько дней назад возвращение Олега Знарка в сборную все же состоялось, но несколько в другом качестве. Победитель Олимпиады-2018 на Играх-2022 будет одним из консультантов наряду с Валерием Брагиным.

Подчеркнем, что ФХР хотела видеть главным тренером именно Олега Валерьевича. Но кандидатура матерого специалиста вызвала отторжение в других хоккейных кругах. В итоге сверху порекомендовали принять коллегиальное решение, и на заседании экспертного совета был найден компромисс. Фигура Жамнова устроила всех. Но нельзя считать, что его назначение было кадровым решением федерации.

Другим аргументом в пользу Жамнова стало то, что на 99,9 процента игроки из НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде. Значит логичнее, если командой будет руководить специалист, поигравший долгие годы в Национальной хоккейной лиге. Жамнов, кстати, одно время был капитаном своего клуба в НХЛ.

В последнее время Жамнов имеет пусть и не очень большой, но тренерский опыт, а также он за время работы генеральным менеджером сборной общался со многим нашими игроками, выступающими за океаном.

Лезть в политику и рассуждать, кому и почему удобен Жамнов, нет смысла. Федерацией хоккея России проделана огромная работа при подготовке к Олимпиаде. И эта работа началась не 27 сентября. Она велась все четыре года и продолжается чуть ли не в круглосуточном режиме. ФХР не жалеет усилий, занимаясь развитием хоккея и обеспечивая национальной сборной всеми условиями.

В ближайшее время мы узнаем полный тренерский штаб команды, который включится в активную работу. Уже в октябре кто-то из специалистов отправится за океан, на переговоры с нашими игроками НХЛ.

До начала Олимпийских игр в Пекине не так много времени. За это время необходимо собрать боеспособный коллектив, который постарается повторить достижение Олимпиады-2018. Уверен, что нашей сборной необходим опыт и Знарка, и Брагина. Сейчас нужно приложить все усилия для полноценной подготовки и хорошего выступления на Олимпиаде в Китае.