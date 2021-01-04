Цымбалюк-Романовская рассказала о самом ярком воспоминании Нового года

@vitalinaromanovskaya / Фотография из официального аккаунта Виталины Цымбалюк-Романовской в Instagram

Новый год — время чудес и незабываемых впечатлений. Именно в период зимних праздников люди начинают верить в сказку, загадывать желания и верить в то, что наступивший год будет намного лучше, чем предыдущий. А как провели новогоднюю ночь звезды отечественного шоу-бизнеса и какие яркие воспоминания остались у них от праздника, выясняла «Вечерняя Москва».

Как рассказала нашему корреспонденту пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, для нее уходящий год стал неожиданно тяжелым. Но экс-супруга Армена Джигарханяна смотрит в будущее с оптимизмом и рада наступлению 2021-го.

— Для меня все началось с чистого листа. Год, который был очень сложным, закончился. И теперь появился шанс сделать свою жизнь лучше. Одним из самых ярких воспоминаний Нового года стала моя фотосессия в белоснежном платье с меховыми бретелями. Снимки получились великолепными. Конечно, мне еще очень понравилось украшать елку, я ее сделала в этот раз в ретро-стиле с акцентом на музыкальную тематику. На елке много игрушек с балетной символикой, скрипичные ключи, пианино, пуанты, есть даже скрипка. Украшаю я елку всегда под великую музыку Чайковского. Очень люблю балет и его произведения, — призналась пианистка.

Цымбалюк-Романовская выразила надежду на то, что каждый житель страны в этом году сможет стать немного лучше и счастливее. Сама пианистка встретила год Быка в кругу семьи и друзей. Воспоминания, как она призналась «ВМ», у нее остались положительные.

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