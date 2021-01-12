Сергей Сафронов рассказал, как будет бороться с клеветой

Сергей Сафронов 14 лет работал на шоу в самых разных условиях. Но до сих пор не уверен, есть ли на самом деле потусторонняя сила за гранью реальности / Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Скандал, связанный с известным иллюзионистом и ведущим шоу с экстрасенсами Сергеем Сафроновым, получил новый виток.

В ноябре 2020 года руководство телеканала ТНТ отстранило от работы ведущего шоу «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова, который проработал там в образе главного скептика аж 14 лет. А все из-за его конфликта с одной из потенциальных участниц, которая ради выигрыша готова была пойти на все. Например, по ее уверениям, заплатить, чтобы оказаться в финале. Алина Вердиш в брутально-ведьмовском образе рассказала в соцсетях, как у нее вымогал деньги Сафронов, обещал привести к финалу. Как будто она отдала 1,5 миллиона рублей, но в проект так и не попала. Даже показывала квитанции о переводе средств. Правда, за что точно Алина заплатила, указано не было.

А вот при детальном рассмотрении документов, которые горе-экстрасенс приводит в роликах, тут же всплывают несостыковки. Закадровым голосом в видео она говорит, что Сафронов гарантировал ей прохождение в шоу, и подкрепляет это скриншотами (снимками с экрана. — «МВ») переписок, которые быстро мелькают, и у зрителя может возникать ощущение: вот же они, доказательства! Но при рассмотрении скриншотов видно — речь идет о занятиях Сафронова с ней актерским мастерством. При этом Сергей обговаривает, что не дает Вердиш гарантий для прохождения в «Битву экстрасенсов», тем более в финал шоу.

— Все, что Алина Вердиш рассказывает в своих роликах, — клевета, — высказался Сергей Сафронов. — Если бы я действительно лоббировал ее в шоу, то у нее результат конкурсов был бы иным. И ее не «срезали» бы в самом начале проходных этапов. Я всего лишь занимался с Алиной актерским мастерством и давал ей задания, которые она должна была прожить в определенном образе, максимально приближенные к испытаниям, и мы их даже называли испытаниями, чтобы Алина проще вживалась в обстоятельства. Уроки эти начались задолго до начала шоу. Занимались, как все студенты и школьники в 2020 году — с помощью гаджетов онлайн. Обучение длилось на протяжении пяти месяцев каждый день по несколько часов. Если разбить наши часы репетиторства, получится, что данный мой гонорар меньше оплаты индивидуальных занятий, за которые платят тренеру в дорогих московских спортклубах.

Отмечу, с Вердиш есть договор, все платежи официальны, и я плачу налоги. Поскольку история против меня сфабрикована, и подозреваю, что у нее изначально был умысел вывести ее в зону хайпа (на протяжении почти полугода она записывала все наши даже личные разговоры), мой адвокат подготовил документы для суда и направил их в соответствующие инстанции. Маркетологи говорят, что у огромного количества людей сегодня клиповое мышление — они смотрят заголовки, но не читают сам текст, поскольку им некогда вникать в суть вещей. Поэтому сегодня можно смонтировать многое, вырвать из контекста и благодаря этому через интернет манипулировать сознанием людей. Но я искренне верю в то, что суд будет справедливым, а экспертиза и решение суда все расставят по своим местам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полина Сурова, представитель Сергея Сафронова:

— К сожалению, из-за пандемии сроки работы судов увеличены, и это играет на руку Алине Вердиш. В любом случае этот вопрос Сергей намерен рассматривать только в правовом поле. В настоящий момент в соответствующие инстанции им поданы все необходимые документы для защиты своих прав и законных интересов.

Выиграет Сафронов

Парапсихолог, астролог Елена Бакирова считает, что из-за денег ведущему незачем портить свою устоявшуюся репутацию.

— Работа у Сергея есть, он обеспеченный и наверняка хорошо зарабатывает. Зачем ему было брать деньги? Светиться из-за них смешно. Это какая-то интрига, пиар-ход со стороны Алины. И если бы такое практиковалось, давно бы уже всплыло, руководство бы узнало. В наш век можно «подстроить» все, что хочешь — и фото, и любой звуковой файл. Думаю, что суд выиграет Сафронов.

Пойдет на пользу

Экстрасенс, парапсихолог Арина Ласка уверена, что к конфликту нужно относиться как к очередному шоу.

— Людям свойственно самореализовываться за счет других. Между Сергеем и Алиной произошел некий конфликт, но, на мой взгляд, он пойдет на пользу обоим и каждый вынесет свои определенные уроки.

Главное — оставаться честным перед самим собой. Ведь изначально было заявлено так: «Битва экстрасенсов» — это шоу. Так ко всему и надо относиться. Я даже не исключу того, что все это подстроено специально.

Это просто пиар-ход

Эзотерик, эксперт на телевидении Ника Рамазанова верит Сергею Сафронову.

Я сама участвовала в шоу, и есть много знакомых, кто занимал там первые места. Я никогда не слышала от них, чтобы они платили какие-то деньги. Зачем человеку с именем, имеющему хорошее положение в «Битве», которое дает ему славу и ежемесячную зарплату, все себе портить? Это точно пиар-ход Алины. Она захотела заявить о себе. А Сергей знает, что прав, поэтому и пошел в суд. Если бы у него было рыльце в пушку, он бы туда не отправился, испугался бы.

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