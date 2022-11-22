Алгоритмы в интернете: зачем их регулировать и как они влияют на пользователей

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Законопроект, дающий возможность отключать рекомендательные алгоритмы в интернете, может быть внесен в Госдуму до конца 2022 года. В данный момент предполагается, что его будут применять не только к соцсетям, но и к видеохостингам, онлайн-кинотеатрам, поисковым системам и маркетплейсам. Зачем регулировать алгоритмы в интернете, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его мнению, данная инициатива поможет снизить негативное воздействие на интернет-пользователей.

— Мне кажется, что это хорошая идея. Сегодня у нас Дикий Запад с точки зрения рекомендательных алгоритмов. Они вообще никем не регулируются. Каждая площадка делает все что хочет. Социальные сети используют такие алгоритмы для привязывания человека и получения эмоций от него. Алгоритмы в них, по сути, разжигают ненависть. Это воздействие проходит через фильтры, чтобы люди чувствовали себя плохо. На мой взгляд, это нехорошо, — отметил Муртазин.

Аналитик считает, что работа алгоритмов должна быть прозрачной. Кроме того, пока пользователи не могут отказаться от просмотра рекомендованного контента, такая возможность была бы очень полезной, уверен специалист.

Возможность отключения алгоритмов, по словам Муртазина, не должна привести к убыткам площадок, работающих в интернете.

— Если говорить об убытках, то здесь это скорее опасения, чем реальность. Давайте рассмотрим любой, например, маркетплейс. Когда человек покупает товар, он обычно ищет что-то конкретное. Допустим, ему нужна компьютерная клавиатура. Человеку рекомендательные алгоритмы «подсовывают», что ему могут понравиться компьютерная мышь, коврик и защитная рамка для монитора. Но эти вещи человеку не нужны. То же самое касается практически всех рекомендательных алгоритмов в магазинах, — объяснил аналитик.

Как отметил собеседник «ВМ», статистика показывает, что дополнительные продажи за счет алгоритмов составляют максимум пять процентов от общего объема. Например, человек при покупке газонокосилки далеко не всегда соглашается сразу купить комплект для ее чистки, который ему предложила система. Однако в будущем этот комплект ему все равно понадобится, соответственно, емкость рынка и потребности людей никак не меняются.

То же самое относится к бесплатным площадкам, уверен Муртазин.

— Соцсети и другие бесплатные для пользователя платформы убытки понести не должны. Для соцсетей убыток будет в том, что покажут меньше рекламы и будет меньше вовлеченность. Но сегодня рекомендательные алгоритмы у многих вызывают раздражение, в результате люди просто отказываются от таких соцсетей. Манипуляция идет на новом уровне, людей заставляют остро реагировать на какие-то вещи, — подчеркнул специалист.

По словам аналитика, вопрос контроля алгоритмов обсуждается не только в России. Например, согласно законам Австралии, алгоритмы должны быть прозрачны для пользователей. В Европе и Азии подобные законопроекты тоже активно обсуждаются и в ближайшем будущем могут быть реализованы, заключил Муртазин.