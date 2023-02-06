Оборонка на трехсменке: российские производители оружия установили рекорд за последине 20 лет

Президент России Владимир Путин в Петербурге во время посещения АО «Северо- западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» / Фото: Илья Питалев / ТАСС

В условиях специальной военной операции оснащение нашей армии современными образцами вооружений — ключевая задача оборонной промышленности России. Профильные предприятия сейчас работают в особом режиме, практически круглосуточно, наращивая темпы производства. «Вечерняя Москва» рассказывает о наиболее значимых достижениях отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня на Украине наступил момент истины. Выстоит Россия против объединенного Запада, накачивающего марионеточный киевский режим оружием, деньгами и наемниками, — значит, займет достойное место в меняющемся на глазах мире. Нет — нас не станет. Ни страны, ни народа. Вопрос стоит жестко: или — или. Или они нас, или мы их.

Судьбу сражений решают мужество солдат и большие пушки. В отваге наших воинов сомнений нет. Хватит ли нам оружия?

«Ответка» Рамштайну

На январском совещании «друзей Украины» на американской военной базе в немецком Рамштайне было объявлено о поставках киевскому режиму новых партий западной военной техники и вооружений. Нашими противниками эскалация вооруженного конфликта будет продолжаться, они этого и не скрывают. Но и наша промышленность уже встала на военные рельсы, и не только встала — помчалась по ним.

В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин посетил входящий в состав Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Обуховский завод. Беседуя в Санкт-Петербурге с работниками этого крупнейшего предприятия обороннопромышленного комплекса (ОПК) страны, глава государства озвучил вселяющую оптимизм статистику:

— Концерн производит очень нужную продукцию. Как вы знаете, она в высшей степени востребована и на мировых рынках вооружений, но сейчас она нужна прежде всего для Российской армии... Ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год более чем в три раза больше, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша «оборонка» производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться. И все это не может не вселять уверенность в том, что победа будет за нами. Рекордные результаты сегодня показывают не только специалисты концерна ВКО «Алмаз-Антей». Так сегодня работают все предприятия российского ОПК.

Врага бьют влет и «снайперка», и пулемет

В концерне «Калашников» госкорпорации Ростех в январе подвели итоги работы в 2022 году. Как сообщает пресс-служба всемирно известного оружейного предприятия, в прошлом году концерн успешно выполнил 45 контрактов в рамках государственного оборонного заказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества, а также по одному контракту провел запланированные работы по организации лицензионного производства.

Это были самые большие договоры в истории предприятия, а дивизион оружейного производства «Калашникова» поставил рекорд за последние 20 лет: выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40 процентов превысил итоги 2021 года. На восемь процентов увеличил выпуск готовой продукции в сравнении с предыдущим годом дивизион инструментального производства, а объем продукции, выпущенный дивизионом станкостроения, сравнялся с общим объемом производства за три предыдущих года — с 2019-го по 2021-й.

В сегменте освоения новой продукции и налаживания серийного производства концерн «Калашников» выпустил первую партию 7,62×54-мм снайперской винтовки Чукавина, которая по своим техническим характеристикам превосходит изделия, ранее принятые на вооружение войсками Минобороны и другимисиловыми структурами страны. Кроме того, в 2022 году концерн освоил производство 5,56-мм автомата Калашникова АК-19 и 9-мм пистолета-пулемета Калашникова ППК-20.

Снайперская винтовка Чукавина и пулемет ППК-20 уже на донбасских фронтах.

Связь обеспечивают космические спутники

В одну из артиллерийских бригад, выполняющих задачи на территории ДНР, в январе 2023 года поставлены новые спутниковые терминалы. Высокотехнологичная аппаратура для военной связи проходит испытания в условиях реальных боевых действий. Комплексы космической связи созданы на базе гражданских решений, которые уже предлагают российские предприятия. Сейчас они показывают хорошие результаты на линии фронта, в условиях, когда противник пытается подавить каналы связи средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пробивной «Прорыв»

Лучшие специалисты в области мирового танкостроения — работники нижнетагильского «Уралвагонзавода» — успешно завершили очередной контракт на поставку в войска танков Т-90М «Прорыв». На современных танках Т-90М установлены новая башня с новой 125мм пушкой, динамическая защита последнего поколения, высокозащищенные средствасвязи и более мощный двигатель. Важной особенностью установленной на Т-90М системы управления огнем является высокая степень автоматизации, ускоряющая реакцию экипажа на поступающие угрозы. Все это позволяет нашим танкистам действовать на поле боя с высокой мобильностью и эффективно поражать любые цели. И еще о пиаре и «реале». Немецкие танки Leopard любой модификации просто не смогут подойти к нашему «Прорыву» на расстояние своего поражающего выстрела. Вообще, у всех иностранных конкурентов Т-90М дальность танкового выстрела не больше 3,5 километра. В то же время максимальная прицельная дальность «Прорыва» при стрельбе бронебойными кумулятивными и подкалиберными боеприпасами — 4000 метров, управляемыми ракетами — 5000 метров, осколочно-фугасными боеприпасами по баллистической траектории — 10 000 метров. Массовых танковых сражений, похожих на Курскую битву, на современных войнах не предвидится, но все же, все же… Структурное подразделение «Уралвагонзавода», в котором расположен танковый конвейер, сегодня работает круглосуточно — так же, как и другие цеха механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности. Прорыв к Днепру, Приднестровью, а затем и западным границам нынешней Украины — это то, что нам нужно.

Поздно спохватились

В самом конце 2022 года первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что на линии соприкосновения российские войска превзошли ВСУ в применении разведывательных дронов и беспилотных боеприпасов.

Теперь западные информагентства сообщают, что Евросоюз собирается внести в готовящийся 10-й пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине ограничения в части производства беспилотников. Только не поздно ли они «проснулись»?

Давай «закурим», товарищ РДГ-У

Боевые действия на Украине, в которых противник использует западное высокоточное оружие и приборы тепловизионного наведения и прицеливания, требуют новых решений для защиты личного состава и боевой техники. В этих условиях ученые отечественного ОПК разрабатывают новые средства для маскировки. Недавно новый спецбоеприпас для защиты от высокоточного оружия запатентовал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) концерна «Калашников». Федеральная служба по интеллектуальной собственности России признала созданную специалистами ЦНИИточмаша ручную гранату РДГ-У изобретением, опубликовав соответствующий патент.

Граната РДГ-У содержит дымообразующий состав как мгновенного, так и курящегося действия. Он находится в двух секциях, которые соединены между собой перфорированной перегородкой. Это позволяет реализовать комбинированный принцип действия: быстро ставить завесу и долго ее подпитывать. Изделие обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в том числе от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия.

Маскировка в инфракрасном диапазоне достигается благодаря созданию тепловых зон с высокой температурой и повышенной парусностью, а также плавно оседающих в воздухе горящих плоских пироэлементов. Такая завеса позволяет защитить и от оружия с тепловизионным прицелом, и от высокоточного оружия с тепловым наведением. «РДГ-У по своим характеристикам значительно превосходит и российские, и иностранные аналоги, она получила хорошие отзывы от специалистов Минобороны, — сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, чьи слова цитирует пресс-служба госкорпорации. — Изделие уже прошло предварительные тестирования, государственные испытания начнутся в ближайшее время. После этого могут быть начаты опытная эксплуатация в войсках и серийное производство гранат».

«Кошмар» небесный и земной

Последние новости ОПК. Своевременно и с высоким качеством выполнил контракты по гособоронзаказу на поставки армии России бронетехники входящий в состав ростеховского холдинга «Высокоточные комплексы» Курганмашзавод. Боевые машины пехоты БМП-3, БТР-МДМ и БМД-4М для подразделений Воздушно-десантных войск, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л уже получены заказчиком. Сейчас курганские машиностроители полным ходом ведут сборку боевых машин. С учетом боевого применения бронетехники в ходе специальной военной операции на Украине конструкторы оперативно вносят в штатную комплектацию боевых машин необходимые доработки. Так, БМП-3 и БМД-4М теперь оборудуются дополнительными комплектами защиты —решетчатыми экранами, спасающими от ударов кумулятивных противотанковых боеприпасов и дронов-камикадзе. Наращивают темпы выпуска боевых самолетов предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В январе 2023 года пресс-служба корпорации сообщила сразу две «стратегические» новости. Испытательный полет, в ходе которого были выполнены проверки систем и оборудования, совершил опытный образец глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Этот самолет — новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового стратегического ракетоносца Ту-95МС. Также известно о завершении программы заводских испытаний опытного образца первого вновь изготовленного стратегического ракетоносца Ту-160М. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернута по решению президента России Владимира Путина.

Оба этих стратегических самолета (в любых модификациях) — одна из главных «страшилок» для киевского режима. При каждом взлете Ту-95 и Ту-160 с российских аэродромов на Украине немедленно объявляется воздушная тревога. Рефлекс уже такой выработан: именно «Тушки» реально «кошмарят» противника пусками высокоточных авиационных боеприпасов дальнего действия — «накрывают» военные и инфраструктурные объекты на всей территории Украины.

А на передовой линии фронта наибольший ужас на противника наводят российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Не имеющая зарубежных аналогов боевая машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Спецбоеприпас, долетая до позиций врага, распыляет в виде аэрозоля горючее, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной. «Солнцепек» дотла выжигает все живое даже в хорошо защищенных железо-бетонных укрытиях. В рамках Гособоронзаказа Омский завод транспортного машиностроения поставляет ТОС-1 в российские войска досрочно — партию за партией.

Так держать!

— Наши образцы вооружения и военной техники в ходе проведения специальной военной операции подтвердили исключительную надежность и эффективность, — констатировал, подводя итоги прошлого года, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Важнейшей особенностью выполнения Гособоронзаказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи спецоперации. Переоснащение соединений и воинских частей на современное оружие подняло боевые возможности Российской армии на качественно новый уровень: теперь мы давим и ломим по всем фронтам. Для наращивания боевых возможностей Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации Владимиром Путиным принято решение осуществить перенос поставок наиболее востребованных образцов вооружений с 2024 и 2025 годов на год 2023-й. Так что наша «оборонка» сейчас работает «за троих».

КСТАТИ

В текущем году по гособоронзаказу армия России должна получить на вооружение тысячи как уже испытанных в реальных боях, так и перспективных образцов современной боевой техники и оружия. Наиболее важные для укрепления обороноспособности страны задачи оборонно-промышленного комплекса:

■ поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат»;

■ передать в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160;

■ пополнить состав военного флота атомным подводным крейсером проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четырьмя подводными лодками и 12 надводными кораблями;

■ нарастить поставки не имеющих аналогов в мире высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон».

ЦИФРА

30 процентов — на столько в 2022 году сверх прежних планов превысило количество образцов вооружений, направленных предприятиями ОПК России.