Как замедление Twitter скажется на российских пользователях

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Роскомнадзор 10 марта принял решение замедлить работу сервиса микроблогов Twitter в России. Ограничение скорости будет реализовано на 100 процентах мобильных устройств и 50 процентах стационарных. Таким образом социальную сеть планируют принудить к исполнению законодательства нашей страны. О том, как это скажется на пользователях отечественного сегмента интернета, — в материале «Вечерней Москвы».

Лидер антирейтинга

Twitter с 2017 года не удаляет материалы, склоняющие несовершеннолетних к суициду, а также с детской порнографией и информацией о наркотиках. За несколько лет в администрацию сервиса было направлено более 28 тысяч предписаний избавиться от незаконного контента, однако в отношении трех тысяч материалов решения до сих пор не исполнены.

Как рассказал «ВМ» первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Малькевич, Twitter — лидер антирейтинга по борьбе с распространением деструктивного контента среди интернет-платформ. Сервис микроблогов годами демонстративно не удаляет противоправную информацию, иногда целенаправленно игнорируя предписания регулятора.

— Twitter злостно не исполняет свои обязанности по модерации контента, как зафиксированные юридически, так и неписаные — моральные, этические. В поведении платформы конкретно в России очевидны двойные стандарты — деструктивный контент игнорируется и не удаляется годами, допускается распространение политизированного, противоправного контента, в том числе призывов к участию в несанкционированных акциях. Причем платформа способствует распространению деструктивного контента, рассчитанного именно на самую восприимчивую аудиторию — молодежь, детей, — отметил Малькевич.

Оправданные меры

По словам члена ОП РФ, власти не должны оставлять без внимания подобное поведение со стороны частной компании и здесь необходимо строго контролировать соблюдение законодательства, жестко пресекая нарушения. А внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в декабре 2020 года дало Роскомнадзору новые инструменты воздействия на корпорации. Регулятор может и должен их использовать, считает эксперт.

Он напомнил, что, в частности, Twitter стал одним из лидеров по распространению массовых призывов к детским суицидам, намеченным на 3 марта. К счастью, их удалось предотвратить. Поэтому меры, предпринятые в отношении социальной сети, Малькевич считает абсолютно оправданными.

— Я думаю, решение давно назрело. Действия Роскомнадзора обоснованны, «Твиттеру» давали возможность исправиться. А эти действия регулятора еще больше убедят наших пользователей, что данную площадку можно и нужно спокойно покидать. Twitter и так в нашей стране непопулярен, поэтому в принципе эту сеть можно из нашей страны безболезненно убирать. Но законодатель должен отработать на нем все соответствующие технологии для того, чтобы уверенно вести разговор с другими площадками, которые также не хотят выполнять российское законодательство, — добавил собеседник «ВМ».

Блокировать не собираются

Однако не все эксперты склонны сбрасывать Twitter со счетов в России. Как считает ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий РОЦИТ, координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, данный сервис микроблогов до сих пор востребован и его нельзя назвать уходящей или маргинальной платформой в нашей стране, несмотря на то что функционал традиционных социальных сетей стал за последние годы шире.

Аналогов Twitter в нашей стране нет, констатировал специалист. И если пользователи захотят им пользоваться, им либо будет достаточно текущих скоростей, либо они прибегнут к средствам обхода ограничений.

Да и в Роскомнадзоре пока говорят лишь о временных ограничениях, которые коснутся передачи фото- и видеоконтента, а не текстовой информации. Ею пользователи смогут обмениваться как и прежде. Как только предписания по соблюдению российского законодательства будут исполнены — замедление будет отменено. Однако если указания ведомства не будут выполнены, сервис на территории России заблокируют. Пока же власти надеются на конструктивную позицию иностранной компании.

В Кремле действия Роскомнадзора также получили одобрение. Там подчеркнули, что желания блокировать социальную сеть нет. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, россияне должны иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Однако необходимо принять меры, чтобы мировые компании исполняли российские законы.

По данным, опубликованным на сайте downdetector, после сообщений об ограничениях работы социальной сети, в России увеличилось число сбоев. В основном они происходили на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

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