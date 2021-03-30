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Высокие технологии создают парки развлечений
Директор по проектам устойчивого развития компании, занимающейся созданием интерактивных парков развлечений, Елизавета Российская показывает, как посетители развлекательного объекта могут взаимодействовать с мультимедийной панелью / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Высокие технологии создают парки развлечений

Алексей Хорошилов

Технологии

Во вторник, 30 марта, на ВДНХ открылась выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО». На деловой программе обсудили тренды новых технологий развлечений.

Выставка проходит уже в 23-й раз. Ее участниками традиционно стали производители и разработчики рекреационных решений для парков, отелей, домов культуры и других предприятий сферы досуга.

В рамках деловой программы прошла конференция «Тенденции развития современной индустрии развлечений: технологии нового времени».

Руководитель по развитию компании, создающей интерактивные парки развлечений по всему миру, Алексей Завьялов отметил, что, как и во всех других индустриях, в индустрии развлечений все более значимое место занимают высокие технологии. На примерах нескольких реализованных проектов он продемонстрировал, как можно создать иммерсивное мультимедийное пространство, которое будет не только развлекать, но и образовывать.

— Контент развлекательно-образовательного объекта разрабатывается совместно с научными сотрудниками, чтобы воссоздать аутентичность и достоверность. Пример — проект «Океан юрского периода» для «Москвариума». С помощью различных мультимедийных технологий — тач-сенсоров, голографических шоу — можно воссоздать пространство, которое будет еще и обучать посетителей на языке молодой аудитории, — рассказал Алексей Завьялов.

Еще один пример создания целого развлекательного комплекса с помощью мультимедийных технологий — «Союзмультпарк» на ВДНХ.

— Это пример кастомизации контента, когда всем известные мультфильмы могут быть «оживлены» в реальности. Это помогает аудитории погрузиться в хорошо известную историю. В «Союзмульт парке» мы разработали 2,5 тысячи квадратных метров пространства с применением различных технологий, в том числе дополненной реальности, где дети могут взаимодействовать с каждым персонажем мультфильмов, — объяснил Алексей Завьялов.

Формат развлекательных пространств не обязательно должен быть масштабным. Локальные рекреационные зоны становятся все популярнее. Так, коммерческий директор компании, развивающей городские пространства, Анна Папаскири рассказала о концепции районных центров. Такие центры создают на базе бывших советских кинотеатров.

— Мы сохраняем историческую функцию кинопоказа и дополняем ее всеми функциями, которые нужны москвичу, — отметила Анна Папаскири.

В районном центре появляются кафе и рестораны, образовательно-развлекательные секции, лекции и мастер-классы, проводимые в том числе в рамках программы «Московское долголетие», спортивные секции и многие другие активности, которые нужны москвичам рядом с домом.

Вокруг районных центров, открывающихся по всему городу, формируется и добрососедское сообщество. Согласно данным опросов, 40 процентов посетителей приходят в районные центры не за покупками, а за различными форматами времяпрепровождения с детьми, за кинопросмотрами и другими видами досуга и культурного отдыха.

СПРАВКА

Международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО — 2021» работает в 57-м павильоне ВДНХ до 1 апреля. Продукцию на выставку привезли производители развлекательного оборудования: от аттракциона, имитирующего полет на парашюте, до движущихся фигур динозавров.

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