По ту сторону холста: как столичное искусство стало виртуальным

Фото: Анатолий Белясов

Расходы россиян на товары рынка виртуальной реальности составили 1,1 миллиарда рублей в 2020 году, согласно данным «ТМТ Консалтинг». Это на 10 процентов больше, чем в 2019-м. На данный момент VR-технологии применяются не только в игровом бизнесе, образовании, маркетинге и строительстве, но и в искусстве. «Вечерняя Москва» пообщалась со специалистами сферы и узнала, станут ли VR-очки обязательным атрибутом для посещения современного столичного музея.

Музей без геотега: как посетить виртуальную галерею

Надеть VR-очки, сесть в массажное кресло, оказаться в одном мире с героями любимой картины — все это не фантастическое будущее, а сегодняшняя реальность, хоть и виртуальная. Стандартное посещение VR-музея выглядит именно так. Впрочем, можно и вовсе никуда не ходить, а погружаться в мир искусства прямо из дома. За минувший год на планете было продано около восьми миллионов очков виртуальной реальности, делится статистикой директор по маркетингу и один из основателей VR-площадки полного погружения Arcadia Олег Смирнов. Помимо того, виртуальная реальность — один из самых стремительно развивающихся сегментов медиа, добавляет он. По словам собеседника, аудитория VR-рынка увеличивается на 30–50 процентов ежегодно.

В рамках проекта Arcadia работает «Музей других реальностей» — галерея современного искусства, у которой, по словам разработчиков, нет ни геотега, ни адреса. «Вечерняя Москва» выяснила, что значит — попасть в галерею, находящуюся одновременно везде и нигде.

Смирнов отмечает, что доступ к экспозиции музея открыт из любой точки мира. Единственное условие — наличие у посетителя VR-очков.

— В какой-то мере это классическая галерея, где выставляются работы различных художников, но все произведения искусства полностью созданы в виртуальной реальности. Можно посмотреть на общий план экспонатов, а можно погрузиться прямо внутрь картин: походить по локациям, взглянуть на все под разными углами, — рассказывает Олег.

Произведения виртуального искусства создаются художниками, программистами, сценаристами. Как правило, над одним проектом работает целая команда, объяснила «Вечерней Москве» исполнительный директор центра современного искусства «M’AРC» Елена Давыдова. Этот музей находится в самом центре столицы и следует новейшим культурным трендам еще с 1988 года.

— Cейчас мы расширились, VR-художников стало больше. Есть целый набор команд-партнеров, с которыми мы работаем. Они состоят из ряда специалистов. Это и программисты, и сценаристы, и режиссеры, и актеры, и графические дизайнеры, — делится Елена.

Виртуальное искусство — это шаг в сторону расширения творческого потенциала художника. По словам Смирнова, инструментарий для создания экспонатов значительно расширяется именно благодаря VR.

— В сюжет картины можно добавлять различные эффекты. Например, динамичный снег. Зрителю будет казаться, что он по-настоящему падает. Доступна анимация, — комментирует он.

Фото: Елена Давыдова / ЦСИ «M'АРС»

Стоимость «прогулки» внутри картины варьируется в пределах 1000–2000 рублей в зависимости от дня недели. Arcadia предоставляет посетителям VR-очки для полного погружения бесплатно.

В центре современного искусства «M’AРC» за процессом следят технические специалисты, подчеркивает Елена Давыдова. Профессионалы всегда находятся на связи и помогают посетителям ориентироваться в виртуальном пространстве.

«Видеть бесов и обитателей рая»: как взаимодействие с VR влияет на организм

Как правило, VR-выставки посещают представители молодого поколения от 15 до 35 лет, говорит Давыдова. Она называет эту аудиторию «прогрессивной» и «правильной» молодежью. Однако в галерею приходят и некоторые пенсионеры. Зачастую их реакция на пребывание в виртуальной реальности очень удивляет, делится исполнительный директор музея.

— Интересно и удивительно, что люди старшего поколения выходят с выставок абсолютными «живчиками». Эффект отличный: у них, в отличие от многих молодых, даже не кружится голова, — рассказывает Елена.

Молодежь гораздо более восприимчива к происходящему «по ту сторону холста». Сотрудники центра современного искусства тщательно анализируют реакции зрителей на погружение в VR. Они отмечают, что многие посетители не чувствуют грани между «двумя мирами» по окончании выставки. Как правило, необычные ощущения заканчиваются через 15 минут после выхода из музея. Степень влияния VR на организм зависит от выбранной программы посещения, объясняет Елена. Иногда посетитель напрямую участвует в происходящем: двигается и взаимодействует с предметами. По словам собеседницы «ВМ», в таком случае «эффект зависит от вестибулярного аппарата» каждого гостя.

— Некоторые люди не сразу могут адаптироваться: их немного покачивает, у них кружится голова. Конечно, это происходит не так часто, люди у нас не падают. Просто нужно время, чтобы «вернуться» в привычную реальность. Это обычный эффект мозга: человек снимает очки, а перед глазами возникают виртуальные картинки. Например, посетитель еще видит каких-то бесов или обитателей рая с картины Босха. Мозгу кажется, что это и есть реальность, в которой мы живем, — вспоминает Давыдова.

В течение сеанса реакции на происходящее могут быть абсолютно разными: возможны крики, неожиданные возгласы и даже нецензурная брань, говорит Елена. Дело в том, что человек буквально «проживает вторую жизнь», погружаясь в VR, поясняет она.

В то же время для посещения необычного музея нет четких противопоказаний. В центре «M'AРC» принимают даже людей с ограниченными возможностями: сотрудники центра находят подход к каждому посетителю. Лишить шанса на посещение VR-выставки могут лишь в редких индивидуальных случаях.

Фото: Елена Давыдова / ЦСИ «M'АРС»

Довольно часто виртуальные выставки влияют сразу на несколько органов чувств. Так, в одном из недавних проектов центра «M'AРC» использовались не только очки виртуальной реальности, но и арт-терапия, ароматерапия, массаж. Выставка пользовалась огромной популярностью, признается Елена. Сотрудница считает, что успех проекта связан с актуальностью темы самопознания.

Смирнов уверен: «люди, побывавшие в виртуальной реальности, открывают для себя новый мир». Они начинают интересоваться VR-художниками и получают представление о ведущих трендах современного искусства.

Искусство и технологии: удастся ли избежать конфликта

И все же многие зрители не воспринимают виртуальное искусство как творчество, заслуживающее серьезного внимания, признается собеседник «ВМ». По его мнению, основная проблема находится «в головах у людей».

— Конфликта между искусством и технологиями не возникает. Весь конфликт — только в головах людей. Но ведь, если посмотреть глобально, не имеет значения, в какой реальности создано произведение. При этом в сознании человека есть четкая грань, — делится Смирнов.

Он замечает, что некоторые не считают VR-искусство «настоящим»: на такой экспонат невозможно посмотреть без специального оборудования и уж тем более нельзя его «потрогать». Более того, надевая очки, зритель будто бы «лишается» некоторых органов чувств, что служит отдельным поводом для беспокойства.

Фото: Елена Давыдова / ЦСИ «M'АРС»

Елена Давыдова подтверждает: многие посетители интересуются, не заменит ли VR-искусство традиционные музейные экспонаты. Ответ специалиста — твердое «нет». Елена подчеркивает, что классические произведения и образцы, созданные при помощи новейших технологий, способны безболезненно сосуществовать в едином пространстве.

— Искусство — цель, а технологии — средство. Это наша миссия, наш концепт, где не должно быть подмены понятий. Материальные объекты, конечно же, не исчезнут. Культурное наследие, которое годами хранится в нашей стране, не заменят технологии. Они помогают нам привлечь аудиторию, которая пока не так увлечена искусством, — рассказывает Давыдова.

VR-музеи способствуют популяризации традиционного искусства среди молодых людей, добавляет она. Здесь сотрудники галереи выступают за «дружбу и гармонию существования». Гаджеты — лишь первичный двигатель интереса для посещения экспозиции.

Смирнов также считает, что в дальнейшем применение VR-технологий в сфере искусства будет наращивать обороты. Для этого вовсе не придется «выбирать между технологиями и культурой».

— Для познания VR-искусства нужно чуть иначе посмотреть на вещи, избавиться от предрассудков. Есть стереотип о том, что виртуальная реальность — это что-то плохое и ненастоящее, — рассуждает собеседник.

«Вечерняя Москва» обратилась к искусствоведу, чтобы узнать экспертную точку зрения о проблеме. По мнению Сергея Подстаницкого, в дальнейшем «отношения» VR и традиционного искусства будут складываться следующим образом:

— На мой взгляд, «компьютерное» искусство будет завоевывать все большую аудиторию, а традиционное искусство будет становиться все более и более элитарным. Художники, которые работают в рукотворных техниках, станут более востребованными. Их работы подорожают, потому что их будет очень мало, как и заказчиков. За них будут платить гораздо более серьезные деньги, я предполагаю.