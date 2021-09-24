Для слежки, бассейна и с кнопкой SOS: как выбрать идеальные смарт-часы для ребенка

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Умные часы набирают все большую популярность среди детей и подростков. Устройство полезно и для родителей, которые могут всегда узнать, где находится ребенок, и связаться с ним. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом и узнала, как правильно выбрать смарт-часы и на какие характеристики устройства обратить особое внимание.

Как выбрать

Умные часы позволяют родителю все время оставаться на связи с ребенком, а также знать его местонахождение, рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Эти функции, по его словам, конечно, есть и у смартфона, однако смарт-часы стоят значительно дешевле телефона, а в случае опасной ситуации быстрее отправят сигнал SOS. Кроме того, гаджет постоянно находится на руке у ребенка и его сложнее потерять или разбить.

— Еще одно преимущество: в часах представлен ограниченный выбор развлечений, чтобы школьник не отвлекался на уроках. Подбирать смарт-часы стоит по функционалу. От него зависит и стоимость устройства, — рассказал Кувиков.

При выборе устройства в первую очередь стоит обратить внимание на его материал и прочность ремешка. Дети нередко теребят часы на руке — ремешок должен быть достаточно крепким и не порваться от натяжения. По словам эксперта, дошкольникам лучше покупать ударопрочные часы.

Слежка

Главная функция на детских умных часах — определение местоположения владельца. Она есть во всех таких гаджетах, но работать может по-разному. Принцип простой: на телефон родителей по сотовой связи направляется сигнал GPS, причем как в онлайн-режиме, так и по запросу: можно установить временной интервал обновления данных со спутника — от минуты до часа.

— Чем меньше интервал, тем точнее мониторинг геолокации. GPS — самый точный способ определения местоположения, погрешность составляет всего 5–50 метров под открытым небом, а в закрытом помещении — до 500 метров. В более дорогие детские смарт-часы встраивают еще сканер LBS и Wi-Fi. Они уточняют координаты в помещении и на улице, улавливая связь даже с запароленными сетями. Естественно, для лучшей и более точной передачи данных со смарт-часов в них должна присутствовать сеть: 2G позволяет отслеживать геолокацию и звонки, но выхода в интернет нет, 3G предоставит возможность выхода в интернет и передачи голосовых сообщений, — добавил Кувиков.

Некоторые часы позволят родителю звонить ребенку, и наоборот. Однако в часах-телефоне должна также присутствовать возможность ограничения входящих звонков с незнакомых номеров. Например, можно заранее внести в устройство до десяти номеров самых близких людей, и входящие звонки с незнакомых номеров будут автоматически отклоняться.

— Текстовые сообщения в современных часах отправляются только в одну сторону — со смартфона на часы. Голосовые уведомления можно отправлять в обе стороны и прослушивать их в удобное время. Во многих смарт-часах присутствует также кнопка SOS — ее можно зажать на несколько секунд и разослать сигнал тревоги на заранее указанные номера телефонов. Часы будут звонить до тех пор, пока адресат не получит уведомление. В некоторых устройствах функция предполагает более учащенную передачу данных с GPS-трекера после нажатия кнопки SOS и автоматическое включение диктофона при отправке сигнала о помощи, — подчеркнул эксперт.

Еще один важный параметр устройства: объем батареи. Оптимальная емкость аккумулятора — от 400 до 600 мА*ч. Чем дольше устройство работает от одного заряда батареи, тем лучше. В среднем девайс работает от шести часов до двух дней при включенном GPS и до семи дней в режиме ожидания. Среди дополнительных функций смарт-часов можно выделить встроенный LED-фонарик, будильник, шагомер, видеозвонок, фотокамеру.

— Дополнительным плюсом будет водонепроницаемость часов: в этом случае динамики и микросхема защищены от влаги и пыли. Водозащита указывается в формате двух букв и цифр. Например, IP54 или IP67. Первая цифра обозначает уровень защиты от пыли, вторая — от воды. Часы с водозащитой уровня 4 не боятся брызг и попадания капель воды, но принимать душ или плавать с ними в бассейне не стоит, а с цифрой 7 — можно погружать на глубину до одного метра в течение 30 минут. Пылезащита уровня 5 гарантирует, что устройство не поломается даже после попадания на него мелких частиц (менее 1 миллиметра), а уровень 6 указывает, что девайс абсолютно не боится попадания пыли. Помните, что, независимо от уровня влагозащиты, под водой кнопки лучше не нажимать, — рассказал собеседник «ВМ».

По возрасту и стилю

Характеристики часов должны соответствовать возрасту, особо отметил Кувиков. С 3 до 9 лет дети становятся активнее, и для них риск потеряться или попасть в опасную ситуацию становится еще выше. С этого возраста уже можно брать для ребенка детские смарт-часы.

— Дети от 9 до 12 лет начинают самостоятельно ездить в транспорте, ходить на прогулки без присмотра и добираться в школу. Подростки могут поздно возвращаться домой или не выходить на связь с родителями вовремя, — добавил эксперт.

Также он рассказал, что при покупке смарт-часов нужно обращать внимание и на их дизайн. Обычно спортивные часы выполнены в ярких цветах, устойчивы к повреждениям и предлагаются с силиконовым или пластмассовым ремешком. Традиционные, напротив, представлены в строгом дизайне, нейтральных оттенках и хорошо сочетаются со школьным костюмом.

— Универсальные умные часы часто делают с необычным дизайном и чертами других стилей. Для детей до 10 лет предлагаются модели в ярких цветах, для подростков есть модели разных оттенков. Корпус в детских часах обычно квадратный или прямоугольный с закругленными краями, поскольку так удобнее считывать информацию. Делают его чаще всего из прочного пластика, металла, резины, силикона или их комбинаций. Эти материалы приятные на ощупь, не вызывают аллергии, не боятся падения и царапин, — добавил Кувиков.

Ремешки в детских умных часах, как правило, силиконовые. Этот материал хорошо тянется, и аксессуар надежно фиксируется на руке. Собеседник «ВМ» подчеркнул, что часы должны комфортно сидеть на запястье: не давить, но и не болтаться.

— Бюджетные смарт-часы имеют преимущественно монохромный дисплей с кнопочным управлением. Для детей постарше предлагается цветной сенсорный экран. Средний вариант — OLED-экран. Он тоже цветной, тонкий и дает яркую картинку, но хуже воспринимается на солнце и стоит дороже, — заключил Кувиков.