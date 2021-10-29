Facebook не без греха: зачем Цукерберг переименовал компанию в Meta

Фото: Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о переименовании компании в Meta. При этом бренды, которыми владеет корпорация, будут сохранены. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, зачем нужно было менять привычное название и как с этим решением связаны главные «грехи» IT-гиганта.

Зачем и почему

Переименование Facebook — это не только очень сильная PR-акция, которая привлекла серьезное внимание, это и история про позиционирование, ответ на вопрос, какое место компания занимает на рынке и в мире, считает член рабочей группы «Нейронет» НТИ, гендиректор нейромаркетинговой компании «Нейротренд» Наталия Галкина.

— Ребрендинг время от времени необходим. Facebook начинал с одной соцсети, потом существенно расширился, а теперь претендует на статус глобальной экосистемы, создает так называемую метавселенную. Отсюда и значок бесконечности. «Мета» — слово мягкое, скорее всего, пользователи его примут. Тем более что Facebook не меняет названия отдельных брендов. Он просто пытается сказать пользователям, что теперь они будут получать еще больше возможностей, — рассказала Галкина.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин также обращает внимание на то, что Facebook — это уже не просто социальная сеть и владелец WhatsApp. Все сервисы компании, по его словам, объединены в единый проект, можно сказать, создана экосистема. При этом в плане сохранности персональных данных после переименования компании пользователям переживать не приходится, уверен эксперт.

— Угрозы в смене самого названия нет для пользователей. Если обычными словами — это как изменить имя для человека, — добавил он.

Смена названия c Facebook на Meta нужна в первую очередь для снятия негативных окрасок с имиджа компании, которая стала ассоциироваться с фейковыми новостями, утечками данных пользователей и другими скандалами. Так считает директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

— При этом новое публичное лицо не изменит отношение пользователей и регуляторов к компании, а также их восприятие соцсети, — уверен он.

Эксперт в связи с ребрендингом ожидает улучшения не с точки зрения систем безопасности компании, а с точки зрения выполнения ею требований регуляторов к соцсети. В целом само изменение может быть необходимо корпорации для дальнейшего развития других сервисов, подчеркнул Кувиков.

Американские эксперты скептически отнеслись к изменениям в компании Facebook. Специалисты также предполагают, что таким образом руководство компании хочет избежать наказания за допущенные ранее ошибки.

Так, эксперт по маркетингу Лаура Райс в беседе с Associated Press высказала мнение о том, что мировую платформу обвиняют в причинении вреда людям и обществу и невозможно положить конец социальной сети одной лишь сменой названия и разговорами о будущей «метавселенной».

Другой спикер, ученый из Джорджтаунского университета Мэтт Блейз, на своей странице в Twitter сравнил модернизацию Facebook с ситуацией, сложившейся в тюрьме Гуантанамо. По его словам, там начали употреблять фразу «расширенный метод допроса» вместо слова «пытки».

Главные грехи Facebook

В сентябре этого года издание The Wall Street Journal опубликовало материал с исследованием о Facebook, которое выявило серьезную проблему с психическим здоровьем подростков, пользующихся Instagram, особенно это касается девушек.

Из-за сравнения себя с идеальными образами на фотографиях других пользователей в соцсети у них развиваются психологические проблемы: от непринятия своего тела до депрессии. По данным издания, у 13 процентов британских и 6 процентов американских подростков с суицидальными наклонностями желание покончить с собой появилось именно из-за пользования Instagram. Однако, как пишет СМИ, компания-гигант проигнорировала эту проблему.

Сам же Цукерберг на своей странице в Facebook отверг эти обвинения, заявив, что Instagram, наоборот, помогает подросткам в трудные времена.

В 2019 году глава компании Facebook рассказал о новой политике конфиденциальности на примере WhatsApp. Цукерберг заявлял, что сквозное шифрование приводит любые сообщения в нечитаемый формат для третьих лиц — их не видят даже сотрудники Facebook. Однако в мессенджере есть функция «Пожаловаться на сообщение», которая ставит под вопрос надежность конфиденциальности.

Осенью этого года было опубликовано расследование независимого издания ProPublica, в котором говорилось, что свыше тысячи подрядчиков в США и за рубежом изучают сообщения, фото- и видеофайлы, на которые поступили жалобы. С помощью специального программного обеспечения Facebook они просматривают сообщения и выносят вердикты по каждому нарушению.

При этом директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг подтвердил, что группы подрядчиков просматривают сообщения в мессенджере, чтобы выявлять и блокировать злоумышленников. При этом компания не считает свои действия модерацией контента.

В сентябре этого года также разгорелся скандал с Facebook: пользователи заметили, что при просмотре некоторых видео с участием темнокожих людей соцсеть предлагает «продолжить смотреть видео о приматах». Пресс-секретарь компании Дани Левер прокомментировала ситуацию, заявив, что искусственный интеллект еще не идеален и его работу стоить развивать, а также принесла извинения.

Кроме того, журналисты The Washington Post получили доступ к внутренним документам социальной сети Facebook и во вторник, 26 октября, составили целый список обещаний компании, которые не реализованы в жизнь. Так, в прошлом году Цукерберг заявлял, что компания удаляет 94 процента контента, содержащего ненависть к чему-либо. Но на деле удаляется всего 5 процентов такого контента, следует из внутренних документов компании.

А в начале октября бывшая сотрудница IT-гиганта Фрэнсис Хауген заявила, что в погоне за прибылью программисты настраивают алгоритмы соцсети так, что пользователи видят в ленте прежде всего сообщения, вызывающие злость.

Ко всему, социальная сеть не в состоянии контролировать контент в большей части мира, заявило издание The Washington Post. Как утверждается в отчете за прошлый год, подавляющее большинство усилий по борьбе с дезинформацией на платформе были направлены на США — 84 процента. И лишь 16 процентов — на остальной мир.

Стоит также напомнить, что в мае этого года социальную сеть обвиняли в распространении ложной информации об изменении климата, а в июле президент США Джо Байден заявил, что Facebook допускает дезинформацию о пандемии коронавируса и вакцинах, тем самым «убивая людей». 27 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пользователи социальной сети продолжают публиковать ложную информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции. Этих данных значительно больше, нежели правдивых сведений о вакцинах.