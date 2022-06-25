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«Разумная экономия»: что такое кондиционер по подписке

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Технологии
«Разумная экономия»: что такое кондиционер по подписке
Фото: Pexels

Лето в самом разгаре и многие москвичи мечтают купить кондиционер, чтобы находиться в помещении было комфортнее. Однако не для всех цены на климатическое оборудование оказываются приемлемыми. Некоторые компании начали предоставлять новую услугу — облачные кондиционеры по подписке. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, в чем плюсы и минусы этой техники.

Что такое кондиционер по подписке

Обычный кондиционер — дорогое удовольствие. Не каждый готов сразу оплатить эту покупку. Компании начали предлагать выгодные условия приобретения климатической техники. Оборудование покупается в рассрочку и выдается в аренду после первого платежа. Покупатель имеет право вернуть кондиционер и отказаться от оплаты, если это необходимо. Однако устройство перейдет в собственность покупателя только после полной оплаты подписки.

— Подписка на кондиционеры — это новая акция одной из российских компаний. Суть ее заключается в том, что покупатель платит за кондиционер в течение нескольких лет раз в год одинаковыми суммами. Это позволит совершить покупку необходимой техники без удара по бюджету и выплаты кредитов, — рассказал сотрудник климатической компании Евгений Миневич.

Кондиционер по подписке работает только через облачный сервер. Управление осуществляется с ИК-пульта дистанционного управления или мобильного приложения.

— Кондиционер по подписке отличается от обычного устройства тем, что управление происходит с помощью сети Wi-Fi. Устройство не будет работать без подключения к интернету, например, как умные колонки. При несвоевременной оплате или нарушении условий кондиционер автоматически отключается, — сказал эксперт.

Сколько стоит кондиционер по подписке

Кондиционер по подписке необходимо оплачивать в течение семи лет с момента покупки. Ежегодно покупатель обязан заплатить фиксированную сумму. Подписка включает в себя доставку кондиционера до места установки, удаленное управление через мобильное приложение и техническую поддержку.

— Цена на кондиционер по подписке варьируется в зависимости от региона и модели. Нужно приобретать климатическое устройство с учетом его мощности, которая рассчитывается исходя из площади помещения, — рассказал специалист.

Например, жителям Москвы доступны несколько тарифов:

  • 20 кв.м — 5499 рублей;
  • 25 кв.м — 6499 рублей;
  • 35 кв.м — 7999 рублей;
  • 50 кв.м — 11 999 рублей.

Итоговая стоимость самого дешевого кондиционера по подписке составляет 38 493, а самого дорогого — 83 993 рубля.

Отметим, что монтаж кондиционера по подписке производится за отдельную плату. Стандартная стоимость составляет от 15 тысяч рублей.

Гарантия на кондиционер по подписке

Гарантия на кондиционер по подписке действует в течение двух лет на оборудование, а на комплектующие — семь лет. Услуги технической поддержки и бесплатный ремонт по гарантийным случаям предоставляются на протяжении всего срока оплаты.

Какие функции есть у кондиционера по подписке

Кондиционер по подписке не только охлаждает помещение, но и обладает другими интересными и полезными функциями.

— Пользователь может разрешить приложению отслеживать геолокацию. Это позволит устройству включаться и создавать комфортный микроклимат в помещении, когда человек приближается к дому. Также он будет отключаться при уходе из квартиры. Более того, кондиционером можно управлять с помощью голосовых команд. В приложении можно настроить разный режим работы для дневного времени и ночи, — рассказал эксперт.

Отказ от подписки на кондиционер

Покупатель имеет право отказаться от подписки на кондиционер в течение всего срока оплаты. Однако придется заплатить штраф.

— В случае отказа от кондиционера необходимо вернуть оборудование и выплатить неустойку. В первые два года подписки она составляет 150 процентов от годовой платы за услуги, а в последующие годы нужно будет оплатить 100 процентов, — объяснил собеседник «ВМ»

В самом недорогом тарифе штраф составит от 5499 до 8248,5 рубля, а в дорогом — от 11 999 до 17 998,5 тысячи рублей.

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