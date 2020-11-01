Как изменится стоимость путевок в Турцию после введения налога для туристов

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С 1 ноября Турция намерена ввести налог на проживание в отелях для туристов. «Вечерняя Москва» узнала у представителей турбизнеса, насколько подорожает отдых в этой стране после внедрения данной системы.

По словам туристического агента Кристины Хлебниковой, если туристический налог все же введут, он будет взиматься только с тех отдыхающих, которые самостоятельно забронировали себе отель через онлайн-приложения или же решили снять номер в гостинице в самом учреждении.

— Это касается как раз тех путешественников, которые не хотят покупать организованные туры, а хотят планировать самостоятельно свой отдых. Именно в таких случаях придется дополнительно потратиться и на налог, — уточнила Хлебникова.

При этом собеседница «ВМ» подчеркнула, что участникам пакетных туров отдельно оплачивать эту опцию не придется, поскольку она сразу будет включена в стоимость путешествия.

По словам представителя туристического агентства «Без границ» Владислава Науменко, для отдыхающих взимание налога в размере одного процента останется незаметным и кардинальным образом не повлияет на вопрос цены.

— Кроме того, учитывая тот факт, что у наших сограждан сейчас и без того небольшой выбор, куда отправиться в условиях пандемии, Турция даже с учетом туристического сбора остается одним из бюджетных вариантов отдыха, — заметил Науменко.

Он также уточнил, что подобный налог еще два года назад ввели в Греции, а также в ряде курортных регионов Европы.

— Этот налог оплачивается за каждый день проживания в отеле, сумма его фиксирована и не может повышаться, даже если в номере проживает сразу несколько человек. Представители отеля обязаны выдать квитанцию об оплате налога. Не взимаются деньги лишь в том случае, если вы проживаете на территории туристической базы или в лагере, — уточнил собеседник «ВМ».

При этом в Федерации отельеров Турции россиян успокаивают, что отдых на курортах страны не ударит по их кошельку, заметив, что все средства уйдут в государственный бюджет.

Стоит отметить, что, согласно турецкому законопроекту «О налогах на цифровые услуги», налоговый сбор будет взиматься с постояльцев гостиниц, отелей, курортных поселков, пансионатов, гостевых домов, а также бутик-отелей.

Однако на фоне пандемии и серьезного кризиса в сфере туризма представители туротрасли не исключают, что соответствующее решение будет вновь отложено. Власти страны планировали еще в апреле ввести налог в размере 1 процента, а с 2021 года повысить его до двух процентов. Однако в марте президент Реджеп Эрдоган заявил, что данное решение будет перенесено на ноябрь.

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