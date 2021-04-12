Бюджетный, дешевый, популярный: когда возобновят чартеры в Египет

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Туристическое авиасообщение с курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада может возобновиться в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. О том, насколько выросли шансы снова отправиться в Египет чартерным рейсом и отдохнуть на песчаных пляжах Красного моря, «Вечерняя Москва» спросила представителей туриндустрии.

Необходимо согласовать все правила

Чисто технически вопрос с отправкой туристов можно решить буквально в течение нескольких недель, говорит директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. И заявления главы российского внешнеполитического ведомства было приятно слышать — бизнес ими воодушевлен. Однако для того, чтобы их воплотить, необходимо соблюсти еще и все регламентные процедуры.

— Для начала должен отмениться указ президента. После этого оперативный штаб должен принять решение о том, что можно летать не только в Каир, но и в другие города Египта. Далее оперативный штаб должен принять решение, что у нас возможен туристический обмен между странами. И должен быть учрежден регламент поездок и правил, по которым нас туда пускают и мы туда летаем и оттуда возвращаемся. Если брать туроператоров, то, как мы помним по турецкой ситуации, они фактически в течение недели решили технические вопросы: смогли поставить чартеры, договориться с принимающей стороной и что-то продать. Но до тех пор, пока государственный регламент действий в подобной ситуации не будет соблюден, вряд ли о чем-то можно говорить, — отметил Осауленко.

Фото: Pixabay

Информацию получим до мая

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что заявления Лаврова — это достаточно высокий уровень.

— Что касается ближайшего времени, то в конце января — начале февраля наша очередная правительственная комиссия Росавиации закончила работу со своими коллегами из Египта в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, проверив их инфраструктуру на соответствие нормам безопасности. Сейчас у нас есть рейсы с Каиром, причем не только из Москвы, но и из других регионов. Но через столицу добираться до курортов все же накладно, и массового потока отдыхающих нет. Поэтому, думаю, в ближайшие недели, до мая, мы получим больше информации о сроках возобновления туристического обмена, — предположил собеседник «ВМ».

На фоне слухов о возможных ограничениях полетов в Турцию «Вечерняя Москва» также узнала у представителя туриндустрии, могут ли Египет и курорты Красного моря стать альтернативой Анатолийскому побережью. Здесь мнения экспертов несколько разделились.

Соперничество Египта с Турцией за российского туриста

Осауленко считает, что на фоне слухов о возможных ограничениях полетов в Турцию Египет и его курорты Красного моря могут стать альтернативой Анатолийскому побережью. Но до 2015 года эти направления, будучи полноценно открытыми, вполне нормально сосуществовали. Более того, они являлись самыми популярными среди зарубежных у россиян.

— Египет и Турция, скорее всего, соперничают друг с другом. И если обе страны будут открыты, это будет только плюс для туротрасли с точки зрения цены и качества для отдыхающих, — отметил он.

По словам Юрия Барзыкина, даже сама информация об открытии чартерного Египта для российских туристов уже серьезно повлияет на конъюнктуру рынка, не говоря уже о реальном возобновлении полетов. В первую очередь это касается цен, и безопасный бюджетный Египет однозначно будет очень востребован.

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Египет дешевле многих направлений

— Полностью Турцию Египет не заменит. Сезон разделен, и когда в Египте хорошо, тепло и можно купаться, в Турции отдых только культурно-познавательный. Это до мая включительно. Летом жарковато в Египте. И, наоборот, с мая по середину октября максимум комфортно отдыхать на пляжах в Средиземноморском регионе. Конечно, Египет — это очень серьезный конкурент для Турции в борьбе за российского туриста. Обе страны мечтают быть востребованными круглогодично, — резюмировал вице-президент РСТ.

Что касается других открытых туристических направлений — Хорватии, Греции, Черногории и ОАЭ, — готовых пускать наших соотечественников для отдыха, то они, конечно, по стоимости обходятся значительно дороже Турции и Египта при полноценно открытом авиасообщении, заключил представитель туристической отрасли.

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