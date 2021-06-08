Безумные цены и риски пассажиров. Что происходит с россиянами, «застрявшими» в Турции

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Российские туристы «застряли» в Турции из-за проблем с вывозными рейсами и перевозчиками. Для некоторых путешественников отдых обернулся стрессом, отменой рейсов и переплатой за испорченные впечатления. «Вечерняя Москва» пообщалась с попавшей в западню россиянкой, которая рассказала, как ей удалось выйти из положения, а также попросила АТОР прояснить ситуацию.

«Пересадки и безумные цены»

31 мая стало известно, что с 1 по 21 июня между Россией и Турцией продлевается ограничение авиасообщения. На этот период страны по воздуху соединены всего четырьмя регулярными рейсами, два из которых выполняет турецкий перевозчик, и еще два — российский.

Наряду с этим 1 июня завершилась «вывозная программа» российских туристов из Турции, и Москва перестала разрешать Анкаре выполнять нерегулярные рейсы. В связи с этим некоторые турецкие перевозчики не могут осуществлять запланированные ранее рейсы, что доставляет массу неудобств туристам, в том числе гражданам РФ.

Судя по комментариям в Сети, наибольшее количество жалоб поступает на авиакомпанию Pegasus Airlines. Она, как пишут СМИ, сняла свою полетную программу из Стамбула в Москву и обратно с 3 по 22 июня (в АТОР «ВМ» уточнили даты: с 1 по 21 июня — прим. «ВМ»), но об этом официально нигде не сообщила. Последнее уведомление от организации датировано 20 апреля и посвящено ограничению полетов до 1 июня, но не после.

Тем временем на сайте компании из продажи исчезли билеты на вышеуказанные даты. Днем ранее они были доступны. На фоне всех этих событий в прессе начали появляться сообщения о «застрявших в турецких аэропортах сотнях человек». Им приходится по нескольку часов ждать, пока авиавласти договорятся о рейсе.

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С похожей проблемой столкнулась россиянка Мария Бодякина. Она сообщила «ВМ», что 9 июня должна вылететь из Газипаши в Москву с пересадкой в Стамбуле. За рейс отвечала Pegasus Airlines, однако за день до вылета компания прислала девушке уведомление об отмене полета. Ей пообещали вернуть деньги, но не предложили альтернативный вариант поездки, в связи с чем девушку поставили перед фактом: или задерживаться в турецком аэропорту, или искать другие варианты.

— Приходится искать пересадки через третьи страны, так как у «Аэрофлота» безумные цены — по 100 тысяч рублей за перелет. Завтра (9 июня — прим. «ВМ») полетим по маршруту Анталия — Кишинев — Москва. Причем мы в итоге все-таки выбрали «Аэрофлот», но нас спасли его мили. Так мы переплатили всего 3 тысячи, а не 10–13, — рассказала Мария.

Она пожаловалась на неудобства, которые вызвала внезапная отмена рейса турецкого перевозчика.

— Это ночной рейс, через третью страну, другая авиакомпания, багаж надо забирать, регистрироваться заново… — посетовала собеседница «ВМ».

Она выразила надежду, что транзитный рейс состоится и все пройдет без сюрпризов.

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«Самостоятельные решения — это риски»

Комментируя ситуацию с отменой рейсов из Турции и «застрявшими» там россиянами, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин обратил внимание на то, что проблемы возникают только у самостоятельных туристов, которые на свой страх и риск решают посетить «ограниченную» страну. Всех организованных российских путешественников, по словам собеседника «ВМ», вывезли из Турции еще до майских праздников.

— С 15 апреля было организовано более 300 специальных вывозных рейсов, но самостоятельные пассажиры продолжают летать в Турцию. Самостоятельные решения здесь — это риски пассажиров. Оперштаб предупреждал, что билеты на даты после 1 июня покупать не следует, — указал Горин.

Он отметил, что текущих четырех регулярных рейсов между странами не хватает для имеющегося потенциального спроса. В связи с этим, когда рейсы по тем или иным причинам отменяются, ситуация для туриста развивается по одному из двух сценариев: либо делается вынужденный возврат билета, либо его переоформление, пояснил вице-президент АТОР.

— Возврат билета производится без штрафа. За те же деньги пассажиры могут приобретать билеты либо на транзитные рейсы, либо на прямые, если есть такая альтернатива. Здесь уже больше вопросов к пассажирам. Планируя поездки в ограниченные страны, вопросы возвращения в Россию нужно решать самому, — сказал он.

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По его словам, неудобства вызвала коллизия с датами: продление ограничений сначала было только до 31 мая, и люди не знали, будут ли рейсы в июне. Авиакомпании, также оставаясь в неведении, продавали билеты на июнь, хотя российские перевозчики в мае отменили рейсы в Турцию, причем некоторые даже до октября, отметил Горин. Тем не менее, говорит он, турецкие компании начали отменять полеты только после получения информации от оперштаба.

— Планирование путешествий в пандемию связано с рисками. Их нужно взвешивать самому и иметь достаточный резерв денег, когда авиасообщение будет ограничиваться, закрываться и так далее, — заключил вице-президент АТОР.

На уточняющий вопрос, сколько транзитных туристов из России сейчас может находиться в Турции, Горин посоветовал ссылаться на данные Росавиации. Служба также не уточняет цифру, но указала, что к 7 мая из Турции в РФ вывезли 77,2 тысячи пассажиров. При этом в середине апреля АТОР сообщала, что в Турции было около 90 тысяч россиян (50 тысяч — самостоятельные туристы, 40 тысяч — организованные). Следовательно, сейчас в Турции может быть максимум чуть больше 10 тысяч российских транзитных путешественников.

Ранее эксперты рассказали «Вечерней Москве», почему туристам не следует летать за границу и возвращаться грузопассажирскими рейсами.

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