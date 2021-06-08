Жадность туроператоров лишает россиян отдыха. Как не попасть на грузопассажирские рейсы

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Ростуризм и Росавиация предостерегли путешественников и бизнес, что туристические поездки на грузопассажирских рейсах могут быть рискованными. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем такие рейсы отличаются от обычных, как избежать приобретения путевки с перелетом на них и получится ли вернуть деньги за ранее оплаченную поездку в закрытую страну.

Ранее Росавиация напомнила россиянам, что авиакомпании при выполнении грузопассажирских рейсов не могут перевозить организованные группы туристов, и рекомендовала воздержаться от полетов на отдых за рубеж на таких рейсах в рамках туров.

Что это?

Как рассказывает представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов, грузопассажирский самолет — это обычный рейс с нерегулярными вылетами, который может быть отменен без объяснения причин. Правда, и такие рейсы стоят в расписании авиакомпаний. Но предназначены они для перевозки грузов и только определенных категорий граждан: для вывоза иностранцев, россиян, которые застряли за рубежом, и тех, кто отправляется на лечение или работу.

— Вы не летите на транспортном или грузовом самолете, не сидите на скамейках. Это обычный салон с комфортными креслами. Там также есть бизнес-класс и эконом. Вы даже не знаете, что это грузопассажирский рейс до тех пор, пока, например, вы не приедете в аэропорт, а его отменили. И объяснять, почему он отменен, никто не будет, — говорит Блинов.

Он отмечает, что при покупке билета на грузопассажирский рейс нужно понимать, что есть большие риски не улететь на отдых или не вернуться с отдыха в нужное время.

— Если вы захотите, вы рискуете своими деньгами… Но, когда туроператоры берут по 50 билетов в одном самолете и впаривают туристам, естественно, это нечестно и нелегально. Они заведомо ставят людей в высокорисковое положение. Человек на самом деле может не знать, что его может ожидать, — рассказывает эксперт.

Как отмечает юрист Эдуард Шалоносов, авиакомпании и вовсе не обязаны предупреждать клиентов, которые собираются на отдых в закрытую страну, что полетят они на курорт на грузопассажирском рейсе.

— Никто не предупреждает, а по билетам вы никогда не поймете, что это грузопассажирский рейс, — добавляет юрист.

Как проверить?

Чтобы отдых не стал грустным воспоминанием, в первую очередь нужно посмотреть перечень официально открытых стран для регулярных чартерных перевозок на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Если в нем нет страны, в которую турагентство предлагает отправиться в отпуск, то это нелегальный тур с перелетом грузопассажирским рейсом.

После, говорит владелица туристического агентства Майя Котляр, нужно, исходя из первой информации, проверить, сколько рейсов в неделю разрешено оперштабом в ту страну, которая открыта и в которую планируется поездка.

— Смотрим, каким авиакомпаниям даны квоты и разрешены эти авиаперелеты. Например, по Греции есть разрешения только у «Аэрофлота» и Aegean Airlines, который со сбоями летает. Соответственно, мы летаем только на «Аэрофлоте» в Афины. Нужно проверять еще направление. Не в каждый из городов можно летать на официальных туристических рейсах… Все остальные рейсы — грузопассажирские, — рассказывает Котляр.

Также, по словам эксперта, есть еще один способ проверить, каким рейсом предлагает лететь в отпуск туристическое агентство: просто позвонить в авиакомпанию и спросить статус рейса. Как говорит Котляр, такую информацию перевозчики обязаны предоставлять.

Уже на руках

Как говорит юрист Шалоносов, если турист уже приобрел путевку на отдых в пока закрытую страну, но понял, что не хочет нелегально лететь на курорт, то вернуть средства при отказе от тура не получится. Единственный вариант получить деньги обратно — отказ туристического агентства оказывать услугу.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов также добавляет, что правовые вопросы граждан по приобретенным путевкам на отдых решаются только посредством взаимодействия с туристическими агентствами. По его словам, операторы не обязаны возвращать деньги.

— Мы прогнозируем, что будет просто замена дат, направлений отдыха и оставление денежных средств на счетах операторов. Но деньги вряд ли будут возвращены, только если туроператор сделает это по доброй воле, — говорит эксперт.

Ранее «ВМ» писала, что Россия в ближайшее время откроет регулярное авиасообщение с Кипром.

Согласно последней информации, РФ возобновила авиасообщение с Великобританией 2 июня. Кроме того, с 10 июня 2021 года вновь можно будет полететь в Австрию, Венгрию, Хорватию, Люксембург, Ливан, Марокко и Маврикий. Также Россия возобновит чартерное авиасообщение с Албанией. Самолет сможет летать один раз в неделю по маршруту Москва — Тирана. Кроме того, количество авиарейсов из российской столицы в Минск с 10 июня увеличат до десяти в неделю.

Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургаду и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались в Санкт-Петербург.

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