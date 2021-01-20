Как связаны станция «Румянцево» и современное искусство

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

В январе 2016 года на Сокольнической линии была открыта станция «Румянцево», ставшая 19-й по счету в столичном метрополитене. «Вечерка» рассказывает, в чемуникальность ее дизайна.

Название станция получила по находившейся неподалеку одноименной деревне. Это поселение известно уже в XIX веке. В 1913 году здесь было, согласно переписи населения, 42 двора и одно земское училище.

Впервые станция упоминается еще в Генеральном плане 1971 года. Постройка ее должна была обеспечить связь столицы с планировавшимся же Южным вокзалом. Однако проект последнего так и не состоялся, соответственно, и строительство станции метро было отложено. Вернулись к нему только в новейшие времена.

«Румянцево» — трехпролетная станция мелкого заложения с 10 рядами сдвоенных колонн. Подобный проект был впервые осуществлен в московском метро. По первоначальному архитектурному решению «Румянцево» должна была представлять собой крытый перрон с двускатным потолком, уличными скамейками и вставными барельефами по путевым стенам.

— Авторы проекта станции не нашли ни оригинальной символики, ни исторических зацепок, которые могли бы подсказать, как оформить станцию. Потому пришли к абстрактному решению, подкупающему своей беспроигрышностью. Кто только не тиражировал идеи художника Пита Мондриана. Дизайнеры брендов с мировой известностью давно поняли, что стоит только ярким геометрическим абстракциям оказаться на поверхности предмета, как он превращается в артобъект. Рецепт этот не подвел и в оформлении станции «Румянцево». Цветные квадраты и линии сделали станцию запоминающейся, а белые колонны добавили легкости. Проектировщики предложили сделать конструкцию двухъярусной, расположив все кассовые вестибюли и служебно-технологические помещения на отдельном верхнем ярусе, а платформу — на нижнем, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

Наземные вестибюли «Румянцева» похожи на ротонды входов таких станций, как «Алма-Атинская» и «Пятницкое шоссе», построенных в 2012 году.

По торцам станции, согласно проекту, были размещены лифты для лиц с ограниченными физическими возможностями и эвакуационные лестницы. На платформе станции расположены четыре эскалатора для подъема пассажиров в кассовые залы.

Кстати, вторая по длительности пребывания конечной — станция «Орехово» Замоскворецкой линии — 8 месяцев. Дольше всех конечной станцией продолжает служить «Александровский сад».

В южном вестибюле станции «Саларьево» установлен самый короткий эскалатор Московского метрополитена. Он поднимает пассажиров всего на 3 метра.

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