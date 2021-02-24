Транспортная карта стала персональной

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы/ Евгений Самарин

Началась персонификация электронных билетов «Тройка». Теперь каждый пассажир городского транспорта сможет обзавестись картой, на которой будут указаны его личные данные.

Теперь на карту «Тройка» можно нанести фамилию, имя, отчество и фото ее владельца. Для фона предлагается девять вариантов дизайна.

— Мы ценим уникальность, поэтому предлагаем вам сделать свою персонализированную «Тройку», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспорта.

Теоретически рисунок может быть любым: каждый электронный билет будет печататься в индивидуальном порядке, поэтому нанести на него можно какой угодно фон.

Первым этапом персонализации можно считать привязку карты к мобильному приложению «Мое метро», которая стала возможна в августе 2020 года. В приложении можно заблокировать утерянную карту и перенести записанные на нее средства и электронные билеты на новую.Эта же процедура предстоит всем, кто решит обзавестись билетом с личными данными.

Интересная деталь — в личном кабинете приложения отображается внешний вид большинства билетов с оригинальным дизайном. Кстати, приложение «Тройка» таким функционалом не обладает, в нем можно лишь пополнить баланс.

Сегодня карту с портретом можно получить несколькими способами, например, через покупку «Единого» на 365 дней (19,5 тысячи рублей) в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или в кассе подземки. По итогам пассажир получает промокод — в приложении его вводят при заполнении заявки.

Если билет приобретен в кассе, промокод передают продавцу сувенирного магазина метро. Сейчас их два: на станциях «Маяковская» и «Трубная». Или он вводится на сайте shop.mosmetro.ru. Подать заявку можно и по ссылке «Новинки» магазина shop. mosmetro.ru.

При регистрации в программе «Город» промокод выдается при покупке билета на 90 дней (5430 рублей). Бюджетный вариант — при заполнении заявки в приложении «Метро Москвы» или на сайте shop.mosmetro.ru достаточно перевести 200 рублей за оформление. Следующий этап — звонок оператора с уточнением подробностей. Срок изготовления карты — 15 суток.

СПРАВКА

Сегодня столичный метрополитен продает не только карты, но и браслеты, кольца, наклейки, вкладыши и брелоки с функционалом «Тройки». И это не предел. По информации столичного Департамента транспорта, скоро картой «Тройка» сможет стать любой носитель с RFID–чипом, например, пропуск на работу. Также в этом году планируется запустить опцию — оплата по сканированию лица человека.

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