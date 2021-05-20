Что делать при столкновении с самокатом

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Электросамокат — это модно, удобно, экологично. Но не только. Засилье самокатчиков, как выяснилось, может представлять опасность для пешеходов, автомобилистов и для них самих. «Вечерка» разбирается в вопросе.

С одной стороны, электросамокат — прекрасная альтернатива автомобилю: в пробках стоять не нужно, ездить можно и по тротуарам, а если учесть, что отдельные модели разгоняются до 80 км/ час, то и вовсе можно прийти к выводу, что такое транспортное средство бесценно. Или нет?

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о происшествиях с участием самокатчиков. Виновником и жертвой одного из последних стал солист Мариинского театра Давид Залеев. Маневрируя на тротуаре, танцор попытался объехать пешеходов, но не справился с управлением и упал. Результат — серьезная черепномозговая травма и кома. Артист был госпитализирован в городскую больницу. Но чаще самокатчики все же врезаются в пешеходов или попадают под машины, поэтому чем дальше, тем громче раздаются голоса общественности и представителей власти, считающих, что с этим надо что-то делать.

Например, заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов уверен: чтобы избежать трагических случаев, электросамокаты должны ехать по пешеходной зоне со скоростью пешеходов. Также он предложил ввести определенные правила дорожного движения для водителей мощных электроскутеров. Также, по его мнению, в кикшеринге должны быть только прогулочныесамокаты, которые не способны развивать высокую скорость и не представляют, таким образом, серьезной угрозы для пешеходов.

Инициатором создания правил дорожного движения для самокатчиков выступает, в частности, Всероссийское общество автомобилистов. Его участники предложили внести в существующее законодательство ряд поправок, которые помогут упорядочить использование электросамокатов.

— Сейчас есть острая необходимость в создании для самокатчиков особых правил дорожного движения. Мы, со своей стороны, предложили назвать их транспортсредством индивидуальной мобильности и обозначить места, где его можно использовать, — рассказал руководитель пресс-службы общества автомобилистов Георгий Красавцев.

Самая большая проблема, по мнению специалиста, состоит в том, что электросамокаты способны развивать огромную скорость и выдают их без каких-либо документов.

— За границей вопрос о безопасном движении этих транспортных средств поднимался неоднократно. В Париже, например, после нескольких инцидентов ввели ограничения по допустимой скорости электросамокатов: в пешеходной зоне она не должна превышать шесть километров в час. Я считаю, что нам тоже стоит урегулировать этот вопрос, — уверен Георгий Красавцев.

КСТАТИ

Скоростные ограничения для электросамокатов введены в крупнейшем парке Челябинска. Сдаваемые здесь в аренду машины не смогут ездить быстрее 15 километров в час. Это сделано после обращения жителей города к местному руководству с требованием вовсе запретить аренду самокатов.

Cтолкновение произошло:что делать?

Зафиксируйте окружающую обстановку

Прежде всего вам стоит снять на фото или видео место, где произошло ДТП. Желательно с привязкой к определенной геолокации. На съемке должна быть видна улица или дом, где произошло ДТП.

Вызовите сотрудников ГАИ

Если на вашем автомобиле есть повреждения, то вам необходимо зафиксировать их и вызвать сотрудников ГАИ. Если электросамокат повредил припаркованный автомобиль, то необходимо вызвать участкового, так как эта ситуация не является ДТП.

Получите контакты свидетелей

Обязательно получите данные свидетелей для обратной связи. Чтобы избежать этих сложностей, установите в машину видеорегистратор, это вещь первой необходимости.

Зафиксируйте виновника ДТП

Если виновник происшествия пытается скрыться с места ДТП — постарайтесь зафиксировать самокат и его водителя на видео.

Собрав все эти данные, вы можете смело обращаться в суд!

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