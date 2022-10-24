Артиллеристам вручили медали за проявленную отвагу

Фото: Минобороны РФ

23 октября украинские националисты совершили террористический акт в Херсоне. По данным медиков, есть минимум один погибший человек, еще трое получили ранения.

В администрации Херсонской области настоятельно рекомендовали жителям покинуть правобережные районы. Для этого власти привлекли дополнительный речной транспорт для переправы людей на левый берег Днепра.

Несмотря на продолжающиеся теракты, на освобождаемых территориях идет непримиримая борьба с организаторами и исполнителями. При этом проводится разбирательство по многим преступлениям, в том числе совершенным на «Азовстали».

Один из пленных из группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) сержант Михаил Швец рассказал, что украинские боевики загоняли гражданское население на металлургический комбинат, чтобы прикрываться ими во время авиаударов.

— Гражданские боялись выйти с «Азовстали», а чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными, — сказал Швец.

Это подтвердил другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич. Он констатировал, что при нем в бункере находились восемь человек старше 30 лет. И когда один мужчина хотел выйти, его приказали расстрелять.

Также советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока отметила, что боевики киевского режима очень жестоко обращаются с военнопленными.

— Один из военнослужащих рассказал, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке, — рассказала Сорока.

В последнее время бойцы вооруженных сил Украины все чаще начали обстреливать приграничные области России. Чтобы избежать происшествий, во многих городах возводятся линии обороны с Украиной. О завершении строительства двух таких рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

— На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию, — отметил Роман Старовойт.

А отряды Народной милиции ЛНР и ДНР продолжают защищать свои территории от неприятеля. Разведчики батальона специального назначения уничтожили украинский бронетранспортер американского производства М113.

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили об обстреле Горловки. ВСУ выпустили в сторону населенного пункта 12 неуправляемых ракет с применением авиации.

23 октября, по сообщениям ТАСС, был ранен военкор Семен Пегов. Он госпитализирован в травматологический центр Донецка с минно-взрывной травмой и поврежденной стопой.

Также заместитель командующего Южным военным округом по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров вручил госнаграды артиллеристам, которые отличились при проведении спецоперации в Запорожской области. Бойцам вручили медали «За отвагу» и медали имени Жукова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России, генерал–лейтенант:

— На Краснолиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой Народной Республики и Торского лесничества. Ударами авиации и сосредоточенным огнем артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение.