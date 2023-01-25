«Манипуляции и хайп»: почему Турция на самом деле не выйдет из НАТО

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Турецкий политик, заместитель председателя партии «Родина» Этем Санчак заявил, что Турция покинет НАТО через 5–6 месяцев. Он подчеркнул, что США проводят враждебную и разрушительную политику в отношении Турции и вынуждают страну предпринять эти действия. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова, действительно ли Турция покинет Североатлантический альянс.

По словам специалиста, подобные заявления Турции приурочены к президентским выборам, которые пройдут в мае.

— Любая информация, которая идет сейчас из Турции, включая заявления Реджепа Эрдогана, на 80 процентов направлена на внутритурецкие процессы. Она приурочена к предстоящим президентским выборам в мае. Уже сейчас этот процесс идет достаточно сложно в Турции, в том числе для действующего президента Эрдогана, — говорит он.

Специалист уверен, что Турция не выйдет из НАТО, так как членство в организации дает ей огромное количество преимуществ и позволяет вести двойную игру:

— Я считаю, что заявление Санчака о выходе из НАТО является провокационным и сделано для хайпа. Турция не выйдет из НАТО. Стране выгодно состоять в Североатлантическом альянсе. Турция получает поддержку НАТО, но может высказывать иное мнение по некоторым вопросам. Это позволяет манипулировать международной повесткой и политическими процессами внутри страны. НАТО нужно Турции намного больше, чем Турция НАТО.

Собеседник «ВМ» уверен, что подобные заявления сделаны для того, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа избирателей перед выборами президента. Так как, по словам Санчака, 80 процентов опрошенных граждан страны считают, что США проводят враждебную и разрушительную политику в отношении Турции.

— Такие заявления появились сейчас, потому что в данный момент турецкие власти зарабатывают очки избирателей. А также вырабатывают новую геополитическую позицию в мире, так как подхватывают тренд критики НАТО. Также Турция пытается усидеть на двух стульях, сотрудничая с Россией, — считает Маркелов. — Турецкие власти своим поведением манипулируют другими странами в угоду своим интересам.

Политолог подытожил, что двойные стандарты Турции работают ей на руку. Евросоюз боится признать неверные действия НАТО. А благодаря таким заявлениям Турция показывает, что НАТО перестало отвечать актуальной геополитической повестке и является неэффективной организацией. Турция может стать хирургом, который вскрывает внутренние нарывы Североатлантического альянса и не боится об этом открыто говорить.

В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО не может идти и речи. Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, 21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, что обострило ситуацию. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной относительно процесса членства в НАТО.