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«Кто был против — замолчали»: как мнения конгрессменов о передаче части Украины России раскололи США

Анастасия Харламова

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В мире
«Кто был против — замолчали»: как мнения конгрессменов о передаче части Украины России раскололи США
Фото: Unsplash

Около половины американских конгрессменов выступили за передачу части Украины России ради окончания конфликта. «Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева, могут ли такие мнения говорить о расколе в политических кругах США.

По словам эксперта, раскол мнений в Соединенных Штатах был всегда. Тем не менее несогласным запретили открыто высказывать свое недовольство.

— В какой-то момент на основании пропагандистских клише и идеологических установок та часть, которая была против, замолчала. Они не решались ничего сказать, потому что могли получить обвинения в потворстве агрессору. Однако сейчас всем все стало понятно, когда ситуация не привела к победе «благородной» Украины над «ужасной» Россией. Именно поэтому у той части конгрессменов, кто был за мир, появились возможности и аргументы. И они заговорили, — сказал Журавлев.

Политолог отметил, что в США многие понимают, какой вариант разрешения конфликта самый реализуемый:

— Им является сделка. Восточная Украина отойдет России, западная часть страны — Польше и Венгрии. А Центральная Украина пусть остается.

Однако, как считает специалист, в ближайшее время разрешение конфликта таким образом невозможно.

— Инерция пропаганды на Западе очень большая. Она максимально накручена. Любое пропагандистское движение погасить мгновенно нельзя, нужно какое-то время. Но сам факт, что некоторые американские политики хотят это сделать и выступают открыто в публичном пространстве — это очень важный шаг, — уверен Журавлев.

До этого Дмитрий Журавлев назвал три сценария будущего Украины после СВО. Самый вероятный, по мнению политолога, вариант существования Украины связан с разделом ее территорий.

Еще один сценарий будущего Украины — корейский. Его, кстати, недавно предрек украинский политик Алексей Арестович. Однако у Украины есть шанс сохранить свою территорию в текущих границах. По мнению политолога, это возможно только при резком изменении политического режима в стране.

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