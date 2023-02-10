Политолог Светов рассказал, как Макрон пытался использовать конфликт на Украине в своих интересах

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Президент Франции Эммануэль Макрон пытался использовать конфликт на Украине, чтобы стать лидером Европы. Однако ему это не удалось. Теперь глава французского государства вынужден играть роль прислужника Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, Макрон нацелился на роль лидера Европы в 2021 году, когда политическую арену покинула канцлер ФРГ Ангела Меркель. Но почти сразу стало понятно, что Макрон плохо справляется с возложенной на себя ролью. Все — из-за неспособности отстаивать интересы собственной страны.

— Знаете, Пушкин писал: «Самостоянье человека — залог величия его». А какое самостоянье может быть у Макрона, если его регулярно щелкают по носу американцы, а он проглатывает это? Нет самостоянья у него! Достаточно вспомнить историю с многомиллиардным контрактом с Австралией, который у Франции фактически отобрали, а Макрон ошалел и ничего не смог сделать, — говорит политолог.

Речь о контракте на строительство 66 субмарин, который правительство Австралии заключило с французской компанией Naval Group. На продаже подлодок Франция могла заработать около 66 миллиардов долларов. Но контракт был разорван осенью 2021 года после объявлении о создании военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США). МИД Франции назвал произошедшее предательством.

Подобных случаев «унижения» Макрона, по словам Светова, было много. Однако никакой внятной ответной реакции с его стороны так и не последовало. Почему?

— Дело в том, что Франция и Германия за последние годы, а особенно сейчас, когда проходит СВО на Украине, потеряли роль главных действующих фигур в Европе, — отвечает собеседник «ВМ». — И сегодня политику Европейского союза диктуют Прибалтика и Польша. Парадокс в том, что эти страны являются не спонсорами, а иждивенцами ЕС, получающими от него большие деньги.

Вина в том, что Франция утратила свою значимость, как полагает эксперт, всецело лежит на плечах Макрона. Благодаря его «стараниям» с Парижем теперь никто не считается и не воспринимает всерьез никакие заявления, исходящие из Елисейского дворца.

— Можно ли сейчас назвать Макрона лидером Европы? — задается вопросом Светов. — Вот он болтается меж двух огней: то к Владимиру Путину прислонится и ведет с ним телефонные беседы, то возвращается к заокеанским хозяевам. С его стороны это чистейшее холуйство.

10 февраля Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить президента России Владимира Путина высшего звания ордена Почетного легиона. По его словам, для этого нужно «выбирать подходящий момент». При этом в конце пришлого месяца президент Франции заявил о желании продолжать диалог с Россией.