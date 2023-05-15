Большой вопрос: кто и почему голосует против Эрдогана и чем закончатся выборы в Турции

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Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,24 процента голосов на президентских выборах в Турции по результатам обработки 100 процентов бюллетеней. Об этом сообщил гостелеканал TRT в понедельник, 15 мая. Каковы шансы у Эрдогана снова стать президентом и как могут измениться отношения России и Турции, если у него не получится, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Оппонент подобрался близко

После обработки всех бюллетеней по итогам первого тура выборов главный конкурент Эрдогана, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 45,6 процента. Третье место занял кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган с 5,22 процента голосов.

Претендент от Партии отечества Мухаррем Индже набрал всего 0,42 процента. За три дня до выборов он снял свою кандидатуру, но ЦИК Турции постановил, что голоса за него все равно будут считаться действительными.

Из политики не уйдет

По словам Светова, отношение к Эрдогану сильно отличается в разных частях Турции.

— Сказать, что за Эрдогана не хотят голосовать, когда он получил почти половину голосов, было бы не совсем справедливо. За него голосуют, причем голосуют, если верить опросам, в провинциальной Турции. Города (Стамбул, Анталья, Анкара и так далее) выступают против. Второе любопытное обстоятельство: против него голосуют живущие за границей турки (в том числе и живущие у нас в России), — рассказал политолог.

Как отметил эксперт, у граждан Турции вызывает большие вопросы сложнейшая экономическая ситуация в стране. Люди ощущают, как сильно на их жизни сказалось вмешательство Турции в ситуацию в Сирии (из-за чего возник миграционный кризис) и другие действия нынешнего правительства.

Поэтому у населения произошло охлаждение, в частности к идеям Эрдогана об объединении вокруг Турции разных государств с туркоязычным населением, объяснил Светов.

Политолог обратил внимание, что политический курс Турции теперь будет решаться на втором туре выборов 28 мая.

— Все колеблется между Эрдоганом и представителем объединенной оппозиции Кылычдароглу. Третий участник выборов Синан Оган активно зазывался к себе оппозиционерами, но он к ним не пошел, в итоге получил лишь чуть больше пяти процентов голосов. Фактически получается так: его голоса могли дать возможность победить что Эрдогану, что Кылычдароглу, — объяснил Светов.

Кому отойдут голоса во втором туре — большой вопрос, заметил политолог. Ситуация осложняется тем, что около миллиона бюллетеней были признаны недействительными. Неясно, что будет с голосами этих людей, подчеркнул он.

У Эрдогана есть большое преимущество перед своим конкурентом: возможность представить избирателям хоть какую-то программу, отметил Светов.

— Эрдоган может принять какие-то шаги (возможно, популистские), которые покажут людям: у него есть программа для улучшения экономики страны. У оппозиции программы нет, она только говорит, что Эрдоган у власти слишком долго, его надо убрать, — объяснил специалист.

Как отметил Светов, если Эрдоган проиграет, политика Турции может поменяться. Оппозиция говорит о необходимости быть ближе к США и Европе. Скорее всего, оппозиционные политики не присоединятся к санкциям — это нанесет еще более сильный удар по экономике Турции. Но многие проекты (например, газовый хаб) могут быть заморожены, подчеркнул политолог.

Тем не менее, по мнению Светова, Эрдоган останется в политике в любом случае.

— Партия Эрдогана получает большинство голосов в парламенте — значит, они в состоянии сделать его премьер-министром. После этого они попытаются внести изменения в Конституцию, согласно которым президент утратит ряд полномочий, а решающую роль будет играть премьер-министр. Так раньше в Турции уже бывало. Сейчас мы видим это в той же Германии, где президент играет лишь представительскую роль, — заключил эксперт.