«Забастовка захлебнулась»: политолог рассказал о судьбе белорусских протестов

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Общенациональная забастовка в Белоруссии провалилась из-за недостаточной поддержки населения. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

25 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о старте общенациональной забастовки. В стране прошла серия протестов, завершившаяся задержаниями. Тем не менее задержанных оказалось существенно меньше, чем на старте общественных выступлений, уменьшилось и число участников акции.

— Это произошло сразу по нескольким причинам. У людей было несколько поводов протестовать. Главные — фальсификация выборов и чрезмерное насилие милиции. Но теперь насилие милиции ушло, то есть один аргумент отвалился. Более того, теперь неадекватное поведение наблюдается уже у самих протестующих — это существенная причина того, почему люди уходят. Кроме того, у многих пришло понимание того, что акции оказались не спонтанными, а были тщательно срежиссированы польскими спецслужбами. И канал НЕХТА, и Тихановская — марионетки в их руках, а никому не хочется становиться такими же марионетками, — объясняет Марков.

Многим несогласным казалась тупиковой политика Лукашенко в отношении России, строящаяся на постоянном раздувании искусственных конфликтов. Теперь же Белоруссия, напротив, разворачивается в сторону нашей страны, что дает надежду на плодотворные и перспективные отношения.

Политолог считает, что со счетов не стоит сбрасывать и банальный погодный фактор: протестовать под теплыми лучами летнего солнца и угрюмыми осенними дождями — две разные вещи.

— Именно забастовка, конечно, захлебнулась по другой причине. Да, протестующих действительно много, но они по-прежнему составляют меньшинство. На пике на улицы выходило 200 тысяч человек, в то время как население страны — 10 миллионов, около восьми миллионов взрослого населения. Получается, протестовала в итоге примерно сороковая часть, что крайне мало. Конечно, на акции выходят не все несогласные, так что можно предположить, что поддерживают происходящее порядка 10 процентов населения, все остальные — против. Для того, чтобы забастовка была эффективна, необходимо, чтобы участвовало в ней не 100, но хотя бы 20 процентов, — продолжает Марков.

Руководители протестов, по мнению политолога, прекрасно понимают, что их план провалился, потому тактика теперь будет другой. Главной задачей они ставят остановку работы государства. Чтобы это сделать, они пытаются парализовать работу такими способами, как неуплата налогов, нарушение работы ЖКХ, игнорирование белорусских банков.

— Впрочем, полагаю, и этот план обречен на провал. Вероятнее всего, акции закончатся так же, как и в 2015, 2010 и 2005 году, то есть не приведут ровно ни к каким результатам, а только подтолкнут Лукашенко и население ближе к России, — заключил Марков.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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