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Политолог оценил план Тихановской раздать 150 миллионов долларов малому бизнесу
Фото: TASS/EPA / CLEMENS BILAN

Политолог оценил план Тихановской раздать 150 миллионов долларов малому бизнесу

Наталия Белова

В мире

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необязательно реально иметь 150 миллионов долларов, чтобы обещать поделиться ими с гражданами страны. Вполне возможно, что ее заявление — очередной ход, призванный сагитировать людей выйти на улицы в ее поддержку. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Белорусская оппозиция планирует выделить 150 миллионов долларов на программу поддержки малого бизнеса и гражданского общества, об этом Тихановская сообщила в своем телеграм-канале.

— Поведение Тихановской напоминает рыбака-любителя: берет он крючок, насаживает червяка, опускает его в воду, рыбка думает, что ее хотят покормить, хватает наживку, а на самом деле — крючок. Идея в том, что никаких физических возможностей направить оговоренные средства на помощь бизнесу у экс-кандидатки нет. Несмотря на то, что для целой страны эта сумма не такая уж и большая, все равно неясно, откуда она ее возьмет.

Даже если Тихановская вдруг сможет получить 150 миллионов долларов от инвесторов, остается вопрос: как она собралась доводить эти средства до нуждающихся?

— Я вообще подозреваю, что на деле это может оказаться поддержкой не бизнеса, а оппозиционеров, застрявших за границей. Получат они эти деньги, на которые, условно, напечатают миллион брошюр о том, как правильно вести малый и средний бизнес, отчитаются об этом, а потом пожалуются на то, что переправить такую важную печатную продукцию через границу не удалось — не пропустили, — считает эксперт.

Жарихин отметил, что даже если инвесторы не найдутся, то реально располагать 150 миллионами Тихановской и не нужно. Ей достаточно сделать громкое заявление, чтобы представители малого бизнеса, «тонущие под гнетом коронавируса», взбодрились и пошли на центральные улицы городов с плакатами в надежде на то, что Тихановская им поможет.

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