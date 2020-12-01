Политолог Марков предсказал США рост безработицы при Байдене

Фото: flickr.com / U.S. Embassy Jerusalem

Политика кандидата в президенты Джо Байдена грозит серьезными проблемами малому и среднему бизнесу США, а также может спровоцировать рост безработицы в стране. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Телеканал CNBC провел опрос и выяснил, что уровень доверия малого бизнеса в США упал до рекордных 48 процентов после новости об избрании Джо Байдена. Этот показатель никогда не опускался ниже 50 процентов.

— На самом деле, ничего удивительного здесь нет, — заметил политолог. — Дело в том, что Трамп в своей политике делал упор на внутренний рынок, внутреннюю экономику. Да, во многом больше внимания он уделял крупным компаниям, но это все равно давало рост числа занятых, что давало дышать малому и среднему бизнесу. Байден, вернее его команда, «коллективный Байден», тесно связан с глобальными корпорациями, которых интересуют внешние рынки.

Марков отметил, что глобальным корпорациям безразлична занятость внутри Штатов, вероятнее всего, они предпочтут набрать более дешевую рабочую силу вместо того, чтобы обеспечивать занятость гражданам страны:

— Как только упадет занятость, упадут и доходы населения и, соответственно, малый и средний бизнес. Конечно, внутри страны все еще продолжат жить крупные мегаполисы, где развиты транснациональные корпорации, вроде Калифорнии или Нью-Йорка. А вот маленьким городкам придется довольно непросто.

Марков заключил, что политика Байдена, мало заинтересованного в развитии внутренних рынков США, может нанести серьезный удар по малому бизнесу страны, который лишится клиентов из-за падения доходов населения.

Читайте также: Байден определит судьбу российского рубля: экономист дал прогноз по курсу нацвалюты