Мы даже не в десятке: почему Россия отстает по темпам вакцинации

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В мире полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Пандемия никуда не ушла, но некоторые страны уже достигли так называемого коллективного иммунитета и постепенно снимают ковидные ограничения. Между тем Россия даже не входит в число стран — лидеров по проценту людей, получивших защиту от смертоносной инфекции. О том, граждане каких государств проявили наибольшую сознательность и когда придет черед россиян, — в материале «Вечерней Москвы».

На сегодняшний день в мире сделано уже несколько миллиардов прививок от COVID-19. Поскольку большинство препаратов двухкомпонентные, в статистике учитывается именно количество введенных доз. Примеры проведения прививочной кампании есть как удачные, так и не совсем.

«Родина» ковида — лидер по вакцинации

По состоянию на 30 июня абсолютным лидером по общему числу сделанных инъекций является Китай: 1 миллиард 200 миллионов доз. По предварительным данным, хотя бы один компонент вакцины получили более 600 миллионов (более 40 процентов населения), а около 250 миллионов уже полностью привиты. Население поощряют за приход на прививку как подарками в виде продуктов или небольших призов, так и ослаблением ограничительных мер. При этом в стране фиксируются единичные случаи заболевания различными вариантами вируса.

Сейчас в Поднебесной, где в конце 2019 года выявили первые вспышки заболевания новой инфекцией, разработано в общей сложности пять вакцин от коронавируса. Они активно используются как внутри страны, так и на международном уровне. В частности, в мае 2021 года вакцина CoronaVac была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения.

Однако эффективность китайских вакцин, по сравнению с препаратами из западных стран, оказалась значительно ниже. В ходе применения CoronaVac в Бразилии этот показатель, например, составлял 50 с небольшим процентов, а в Индонезии — 65 процентов.

Чувствительные американцы

На втором месте по числу сделанных прививок находятся США: более 330 миллионов доз. Их получили порядка 180 миллионов человек, что составляет более 50 процентов от всего населения. Там вакцинация была добровольной. Граждане сами пошли в прививочные пункты после того, как увидели статистику заболеваемости. У американцев появились чувство опасности и добровольное желание защитить себя, в том числе и от ограничений на фоне роста заболевших.

Прививочная кампания в Штатах в целом шла достаточно последовательно. Сначала были привиты группы риска: врачи, полицейские, пожарные, пожилые люди из домов престарелых, люди с хроническими заболеваниями, а затем — все остальные. Где-то вакцинированных поощряли различными подарками. Потом в некоторых регионах страны им разрешили не носить маски. А когда иммунная прослойка сформировалась и смертность снизилась, отменили ограничения для всех.

Для вакцинации в США применяются три вакцины: Commirnaty компании Pfizer/BioNTech, Moderna одноименной фирмы и Janssen, разработанная в компании Johnson & Johnson. Все они получили одобрение ВОЗ и обладают высокой эффективностью.

Непокорные индусы

Третье место по числу прививок заняла Индия: около 300 миллионов инъекций. Причем два месяца назад страна очень тяжело переживала очередную вспышку — в некоторые дни там фиксировалось более 400 тысяч заболевших в сутки. В июне волна заболеваемости пошла на спад и вернулась к прежним показателям: плюс-минус 40 тысяч выявленных инфицированных.

Вакцинация в Индии сначала была добровольной и стартовала еще в январе, однако население не спешило делать прививки, что, по мнению ученых, привело к не самым лучшим последствиям. Теперь в Сети гуляет немало роликов, когда людей прививают фактически насильно. И, несмотря на то что уже более 265 миллионов людей получило хотя бы одну дозу иммунной защиты от коронавируса, 55 миллионов полностью привитых индийцев для страны с населением свыше миллиарда человек — это всего лишь немногим более 4 процентов граждан.

Индия пользуется как иностранными вакцинами, так и ведет разработку собственных препаратов. В стране одобрены и применяются три вакцины: Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и отечественная вакцина Covaxin местной фирмы Bharat Biotech. Также для экстренного применения здесь зарегистрирован российский «Спутник V», его намерены тут же и производить.

Карнавала не будет долго

На четвертом месте по общему числу прививок — Бразилия. Там полностью вакцинированы более 25 миллионов человек, а 71 миллион жителей сделали хотя бы одну инъекцию.

При этом доля населения с приобретенным иммунитетом, как и в Индии, невелика: 12 процентов. Так что число заболевших там продолжает оставаться большим. В 20-х числах июня там было выявлено 115 тысяч инфицированных. Высока в Бразилии и смертность: ежедневно здесь от вируса умирает более полутора тысяч человек. Однако карантинные ограничения в стране ослаблены.

Для иммунизации населения здесь применяются как западные вакцины, так и китайские. Также недавно местные власти разрешили прививать людей «Спутником V».

Вакцинация при разорванной цепочке заражений

Замыкает пятерку лидеров по абсолютному числу введенных доз вакцины от COVID-19 Великобритания: 77 миллионов инъекций. В общей сложности в Туманном Альбионе привито почти 45 миллионов человек, а это 65 процентов населения.

Вакцинация в стране началась еще в декабре 2020 года. А в январе власти объявили о новом локдауне, во время которого и проводилась прививочная кампания. Однако даже разорванная цепочка заражений не позволила избежать пиковых показателей заболеваемости, порой доходивших до 68 тысяч инфицированных в сутки. Затем три месяца эпидемия в стране была на спаде, но в начале июня вновь пошел рост. Ученые считают, что всему виной новые штаммы, против которых теряют эффективность некоторые вакцины.

Сейчас в стране одобрены три препарата для иммунизации населения — от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneсa.

У маленьких стран с вакцинацией получше

Это были лидеры по абсолютному числу прививок — крупные страны и влиятельные игроки на международной арене. А вот что касается доли вакцинированного населения, то она выше как раз в маленьких государствах или в заморских владениях бывших метрополий.

Тут уже лидерами являются Сейшельские острова, Бахрейн и Мальта — там привиты более 70 процентов населения. Чуть меньше 70 процентов иммунизированы в Сан-Марино и Объединенных Арабских Эмиратах. 60,45 процента людей привиты в Израиле. Причем в Сан-Марино и ОАЭ активно применяются российские вакцины.

Так почему же наша страна не стоит на первых строчках ни в одном из этих списков и когда мы сможем в них попасть? В России по состоянию на 28 июня было сделано около 40 миллионов прививок и лишь 17 миллионов человек сейчас вакцинированы полностью. Хотя наша страна первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

Антипрививочники — одна из проблем

Как считает вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский, одна из причин этого в том, что у нас достаточно серьезно распространились антивакцинные настроения. Тогда как в западных странах это движение не обрело серьезной силы.

— Потому что обычно люди обращают внимание на местное мнение, а не на международное. Люди ориентируются на настроения от вакцинации, на то, какие впечатления преобладают. У нас, к сожалению, существенную часть информационного сектора заняли именно такие бредовые антинаучные мнения. Думаю, это был один из факторов, которые затормозили вакцинацию, — считает эксперт.

Аграновский убежден, что здесь не стоит устраивать соревнование в плане того, кто больше сделает прививок. Есть просто задача, которую необходимо решать, иначе мир не выйдет из ковидной истории. Нужно защитить себя доступным методом: вакцинацией.

— Надо убеждать людей, а возможно, применять и методы очень энергичного убеждения, некую систему плюсов и минусов вводить. Нет другого выхода. Вакцинация — это не один из методов, а единственный метод. Естественный иммунитет дается слишком дорогой ценой, и безнравственно его ждать. Одно дело — белок шипа получить с вакциной, а другое — вместе с вирусом. Второе очень дорого для здоровья и жизни людей, — добавил вирусолог.

Противиться вакцинации — безответственно

Естественный же иммунитет, по его словам, не такой стойкий по отношению к коронавирусу, как после вакцинации. В этом случае просто образуется меньшее количество антител в организме. Тогда как та же популярная вакцина «Спутник V» дает их высокий титр, в итоге вирусу ничего не остается, кроме как уйти.

Алексей Аграновский в целом называет антивакцинные настроения в текущих условиях безответственными, безнравственными и ненаучными. В конце концов те, кто не доверяет вакцинам или властям, все равно ложатся в государственные больницы, некоторых из них врачи подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких при ухудшении самочувствия.

— Давайте уж тогда будем последовательными. Это все часть нашей системы здравоохранения — и прививки, и больницы, где героические врачи спасают в том числе «антиваксеров», — резюмировал собеседник «ВМ».