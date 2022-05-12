Политолог Яков Кедми дал прогноз о возможном будущем Украины

Иностранное вооружение, захваченное российскими десантниками на Украине / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Продолжается специальная военная операция России на Украине. Два с половиной месяца боевых действий показали, что легких решений в процессе демилитаризации и денацификации переформатированной в «антиРоссию» страны нет. Боевые действия — надолго. Коллективный Запад стремится уничтожить Россию. О том, что поможет нам победить, «Вечерней Москве» рассказал известный израильский аналитик, бывший разведчик и дипломат Яков Кедми.

Лидеры стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) провели виртуальную встречу с Владимиром Зеленским. Президент Украины выразил намерение добиваться «полного вывода российских Вооруженных сил и техники со всей территории Украины». Главы государств G7 заявили, что продолжат помощь Киеву в военной и экономической сфере. В документе, принятом по итогам встречи, указана конечная цель G7: «Не допустить победы России на Украине».

Политолог Яков Кедми на Тверской улице перед началом ночной репетиции парада к 77-й годовщине Победы / Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Третьей мировой не будет

— Яков Иосифович, Америка и ее сателлиты увеличивают военную помощь Украине, снабжают разве динформацией и уже передают ей тяжелые вооружения, фактически становясь участниками конфликта. Мир стоит на грани третьей мировой войны?

— Мне это развитие событий напоминает 1914 год. Февраль-март текущего года можно было сравнить с серединой июля 1914-го. Австро-Венгерская империя начала войну с Сербией, и никто тогда не мог предположить, что это стало первым актом величайшей войны, которая потрясет весь мир и которая полностью его изменит. Сегодня человечество, говоря языком исторических аналогий, все ближе к 28 июля — дате начала Первой мировой войны. Происходящее сейчас в Донбассе и в причерноморских степях — это не конфликт России и Украины. Это первый акт сильнейшего геополитического противостояния, которое также, безусловно, изменит ход мировой истории. Но третьей мировой, я убежден, не будет.

— Почему вы в этом уверены?

— Есть один важнейший фактор, который останавливает возможность ее начала. Глобальный вооруженный конфликт невозможен без применения ядерного оружия. Любая война великих держав, как бы и с чего бы она ни началась, неизбежно приведет к обмену сокрушительными ударами ядерными боеприпасами. Основное предназначение стратегических сил ведущих стран мира — нейтрализация наиболее опасного оружия у противника. В современных условиях это межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования.

Подводные лодки с ядерными боеприпасами, самолеты с атомными бомбами под крыльями можно уничтожить конвенциональными средствами поражения. Ракету, находящуюся в защищенной шахте, способна вывести из строя только такая же МБР с ядерной боеголовкой. Поэтому в случае глобальной войны первые удары должны наноситься по позиционным районам ракетных соединений. Но ракеты из атакуемых шахт могут — и должны — вылететь по законам стратегии ответно-встречного удара. Поэтому плохо станет всем. Соединенные Штаты не готовы самоуничтожиться. Тем более что у России возрастающее преимущество в ядерных вооружениях. Осенью оно станет для США удручающим.

— Что произойдет?

— На боевое дежурство встанет первый полк новейших российских межконтинентальных ракет «Сармат». По всей видимости, у американцев пока нет средств для их перехвата. В таких условиях США не пойдут на начало третьей мировой войны. Они будут продолжать борьбу за передел мира другими средствами.

Натиск Запада

— По вашему мнению, речь идет именно о переустройстве мира?

— Да. Россия потребовала от Запада вернуть статус-кво, который был до 1997 года, до экспансии, натиска НАТО на Восток. Для США выполнение этого требования — потеря части влияния, позор, но не вопрос жизни и смерти. Россия же борется за физическое выживание.

Проиграть сейчас — встать на грань прекращения существования. Обострение отношений России с Западом не прямо зависимо от событий на Украине, это — частность. Конфликт глобальный. Ставки высоки. Или мир будет полностью под властью Соединенных Штатов, или станет многополярным. Здесь на стороне России Китай, можно считать союзником Индию, ряд других крупных стран. Давление в конфликте будет только усиливаться. Сейчас главный удар — по России.

— Чем это вызвано?

— В США провели большую аналитическую работу и выяснили, что к 2030 году Китай опередит Америку по всем показателям. Стратегическая цель Вашингтона — не допустить этого, сокрушить Пекин. Этому мешают налаженные и все более развивающиеся отношения КНР с Россией, чья богатая сырьевая база позволит китайцам выходить из-под любых попыток экономической блокады со стороны американцев. Поэтому было решено сначала вывести из игры Москву. Были надежды, что удастся сменить власть в Кремле в 2024 году, продвинув на пост российского президента удобного Западу кандидата. Но сейчас стало понятно, что власть в России политического вектора не изменит.

Начались «революции» по ее границам: Белоруссия, Казахстан. Все больше оружия стала получать Украина. Цель была одна: до 2025 года максимально ослабить, массированным внешним воздействием вызвать внутренние трудности, а затем покончить с Россией окончательно как с самостоятельным и, возможно, единым государством. Следующая пятилетка планировалась на подготовку акций по блокированию и подавлению потерявшего союзника Китая.

Спецоперацией на Украине Путин смешал американцам планы. Они сейчас их спешно переформатируют, главный упор делая на Украину. Она для США потеряна, и это в Вашингтоне осознают вполне прагматично. Но ее сопротивление до последних возможностей, «до последнего украинца» должно нанести России максимальный урон. Повышенные траты средств на ведение длительных боевых действий, необходимость восполнения потерь военной техники и восстановления инфраструктуры на занятых территориях должны, по мнению властей США, существенно подорвать экономику России, вызвать нужду в поиске компромиссов с Западом.

Любая слабость же будет расценена как поражение. Отношение Запада к просящему будет как к побежденному. Поэтому, повторюсь, Россия сейчас воюет за свое выживание. Она должна победить или умереть. Я вижу, выбран первый вариант действий.

Минимизируем ущерб

— На Украине сейчас нет впечатляющих побед, но которую неделю говорится о том, что операция идет по плану.

— Никогда война не развивается по планам. Я воевал. Наш батальон за один день, случалось, получал по несколько задач. Сначала одну, потом другую, затем третью. Боевые действия проходят в постоянной динамике, которая никак не зависит от нарисованных на штабных картах стрелок. У врага тоже есть планы. То, что я видел в действиях израильской армии, теперь вижу в действиях российской.

Был первоначальный расчет на скоротечную операцию. Он не оправдался. Сейчас перешли к другому варианту. Большая часть боеспособных украинских войск — на востоке страны. Их надо обойти, взять в окружение, принудить к сдаче в плен или уничтожить. Такая тактика сейчас применяется российскими генералами.

— Пробуксовка из-за того, что силен противник, или у России не хватает войск на фронте?

— Украинской стороной за восемь лет в Донбассе создана великолепная оборона. Многие укрепрайоны — в городах. Если бы применялась методика военных действий Второй мировой войны или американской армии сегодня, населенные пункты давно были бы стерты огнем артиллерии и бомбардировками авиации. Но Москвой принято политическое решение беречь мирное украинское население и нанести как можно меньше ущерба гражданской инфраструктуре.

Огневое поражение противнику большей частью наносится высокоточными ударами. Прицельно, с разведкой и доразведкой. Это медленно. Но как только будут прорваны заранее подготовленные ВСУ оборонительные рубежи, то дальше будет легче. Тем более будут уничтожены лучшие, хорошо обученные войска Украины. Уже сейчас Киев вынужден отправлять на передовую отряды теробороны. В военном отношении это не бойцы, а «средства для затыкания дыр» на линии фронта.

— Вас не удивляют наши «последние китайские предупреждения» о том, что в ответ на обстрелы украинскими военными российской территории последуют удары по центрам принятия решений, и… не следует ничего. В Киев главы иностранных государств теперь стадами приезжают, как в какую-нибудь мирную Прагу.

— Вопрос целесообразности. Какой результат будет? Удар по украинской столице приведет к продвижению вперед российских войск? Нет. Прекратятся обстрелы деревень в Белгородской и Курской областях? Тоже нет. Тогда зачем обстреливать Киев? Месть ради мести? Моральное удовлетворение в списке военных терминов не значится.

— С Запада ВСУ поставляется бронетехника и крупнокалиберные артиллерийские системы. Их нейтрализуют уже на фронте. Не проще было бы уничтожать эшелоны с вооружениями сразу после пересечения ими западной украинской границы?

— Платформы с боевой техникой на Украине составляются в эшелоны вместе с пассажирскими вагонами. Российское военное командование не собирается убивать мирное население. Поэтому удары идут по складам или техника точечно поражается на передовых позициях. Принято решение бить по электроподстанциям на железной дороге. Хорошее решение: тепловозов на Украине мало, сроки транспортировки военных грузов значительно увеличились. Отправлять боевые машины с запада на восток страны своим ходом у ВСУ не получится. С горюче-смазочными веществами на Украине после ударов армии России по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам — беда.

Фото: Минобороны РФ

Кстати, я бы не преувеличивал влияние получаемой украинцами с Запада техники на ход боевых действий. «Джавелины» и «Стингеры», как оказалось, российские войска не останавливают. Танки, самоходки, беспилотники для эксплуатации и боевого применения требуют высококлассного персонала. Наспех его не подготовишь, хотя такие попытки сейчас в соседних с Украиной странах и предпринимаются. Да и мало приходит единиц вооружений для многотысячной украинской армии, больше пропагандистского шума о поставках оружия.

— Хватает ли, на ваш взгляд, у России солдат, танков и ракет для ведения спецоперации? В нашей открытой печати сейчас много говорится о том, что у наступающей стороны меньше войск, чем у обороняющейся, а должно быть наоборот.

— Здесь надо вспомнить о терминах. Россия использует столько сил и средств, сколько ей надо для проведения специальной военной операции. Если бы шла война, ВСУ были бы давно смяты и раздавлены. Я не думаю, что российским войскам не хватает личного состава, техники и средств поражения. При ведении активных боевых действий периодически может не хватать снарядов. Их расход всегда больше, чем заранее прогнозируется. Помню, во время войны Судного дня израильский Генштаб однажды впал в панику. Посчитали наличие снарядов на фронте и на складах: катастрофически мало! Оказалось, боеприпасы в это время транспортировались, десятки тысяч их были в дороге. Судя по сводкам Минобороны России о пораженных объектах противника, «снарядного голода» у ваших артиллеристов нет.

Будущее «Незалежной»

— Как о чем-то весьма вероятном сейчас говорится о вводе в западные регионы Украины в качестве «миротворческих сил» войск Польши. Что делать в этом случае России?

— Наносить смертельные удары по вторгшимся полякам.

— Мы возвращаемся к началу беседы: к возможности начала третьей мировой войны. За Польшу вступится блок НАТО, в котором главенствуют США, и…

— Вашингтон не позволит Варшаве поставить США на грань ядерной войны. Но, с другой стороны, американцев никогда не волновали обязательства, которые они давали. Может быть вариант, когда поляки смогут действовать вне системы Североатлантического альянса, на свой страх и риск. Тогда надо бить их сразу после пересечения украинской границы.

— Должны ли, по вашему мнению, именно до этого рубежа дойти в ходе спецоперации российские войска?

— Любая территория Украины, оставшаяся без российского контроля, будет моментально напичкана оружием. Уже не «Джавелинами», а стратегическими «Томагавками». Не знаю только, с какими боеголовками. Рано или поздно война повторится, но уже на ином технологическом уровне и с большими жертвами.

— Хорошо. Представим, Россия победила, Украина демилитаризована и денацифицирована. Ваш прогноз: каким может быть ее политическое устройство? Самостоятельное дружественное России государство? Союз народных республик? Или она войдет в состав России?

— Я не дам вам прогноз. Я дам намек. Скажите, за 30 лет украинской независимости хотя бы один вариант, используемый Россией для улучшения отношений с этой страной, привел к успеху?

— Хороший вопрос…

— Ответ на него предстоит дать России.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент Росси:

— Наша страна использовала бы возможность разрешить ситуацию на Украине мирными методами, если бы на это оставался хоть один шанс. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто.

ДОСЬЕ

Яков Кедми родился 5 марта 1947 года в Москве. В 1969 году эмигрировал в Израиль. Служил в Армии обороны Израиля, офицер-разведчик, участник боевых действий. Работал в МИД, семь лет возглавлял бюро «Натив» — государственное учреждение при Канцелярии премьер-министра Израиля. Политолог, аналитик.