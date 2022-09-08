Сообщения о смерти Елизаветы II оказались фейком

Фото: twitter/RoyalFamily

Появившиеся в СМИ сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II оказались фейком. Об этом стало известно в четверг, 8 сентября.

Изначально сообщение о смерти королевы появились в фейковом аккаунте газеты Guardian. Однако само издание ни на своем сайте, ни в социальных сетях подобной информации не публиковали.

Сейчас все британские СМИ ведут трансляцию о состоянии Елизаветы II, которая сейчас находится в своем шотландском замке Балморал под постоянным наблюдением врачей.

Семья королевы уже собирается вокруг нее на фоне информации об ухудшении ее состояния. Первыми в замок прибыли сын и наследник королевы принц Чарльз и ее внук принц Уильям. Позднее в Балморал приехали дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю.

Врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы Великобритании и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов.

До этого сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с королевой, которая поручила ей сформировать новое правительство. Аудиенция состоялась в замке Балморал в Шотландии.

Позже Елизавета II утвердила кабинет нового премьер-министра страны, ранее занимавшей должность главы МИД.