«Это самоубийство»: жители ЕС рассказали, что опасаются холодной зимы

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С приближением зимы жители Евросоюза (ЕС) испытывают все больше опасений из-за возможных проблем с отоплением. Их переживания вполне оправданы — в регионе наблюдается серьезнейший энергетический кризис, который может ударить как по бизнесу, так и по простым потребителям. «Вечерняя Москва» поговорила с жителями из трех разных стран еврозоны, чтобы узнать, что они думают на этот счет.

Алина, 27 лет, живет и работает в Вене (Австрия):

— 10 сентября у нас была большая демонстрация против санкций в отношении России. Австрийцы называют это самоубийством. Насколько я знаю, уже больше четверти жителей выступают против таких санкций. Люди просто опасаются, что зима будет холодной.

Мне лично повезло: мой счет за отопление оплачивает арендодатель. Но абсолютному большинству австрийцев придется платить за коммуналку в среднем на 400 евро больше. То есть если раньше приходил счет на 200 евро в месяц (что само по себе немало), то теперь это будет 600 евро (около 36 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «ВМ»).

Еще по телевидению дают рекомендации, как меньше электричества тратить. А в интернете все чаще попадаются статьи о приборах, позволяющих экономить на электроэнергии. В местной прессе однозначный посыл: «Готовьтесь к холодам. Не тратьте электричество». Но люди начинают уже потихонечку бунтовать, хотя еще даже не зима!

Кстати, у нас в квартире было холодно и прошлой зимой, когда не было проблем с газом и отоплением. Остается только гадать, что будет в эту зиму.

Иван, 58 лет, живет в Лондоне (Великобритания):

Я переехал в Лондон из Санкт-Петербурга. Для меня мороз в 20 градусов не новость, а обыденность. В Англии же, когда наступает легкий «минус» — это уже коллапс.

Однажды в сентябре резко пришли холода: буквально в течение двух дней температура упала с 24 до 8 градусов. В этом месяце дома еще обычно не обогреваются, потому что есть закон, согласно которому отопление включают, если низкая температура держится определенное количество дней. У меня в доме было 16 градусов! Тогда это был эксцесс, но сейчас, похоже, что нас готовят к такому же сценарию.

Вы меня извините, но несмотря на то, что я северный человек, я так жить не смогу! А для большинства европейцев такая температура ни то, что не комфортна, она неприятна. Думаю, что если так пожить какое-то время, то будут проблемы со всякими болезнями, которые оживятся в организме.

Филипп, 28 лет, программист, живет в Хельсинки (Финляндия):

За то время, что мы живем в Финляндии газ и электричество не дорожают. Хотя вполне возможно, что они уже к нашему приезду подорожали — мы переехали месяц назад.

Сейчас газ стоит 16 евро в месяц (976 рублей по текущему курсу — прим. «ВМ»), стоимость — фиксированная без счетчиков. По поводу электричества — вроде бы тоже пока не повышали. Что касается отопления, то пока топят слабо. Посмотрим, что будет через пару месяцев. Так или иначе, счет за месяц не изменился.

Пока опасений у меня нет, потому что я работаю и в любом случае смогу оплачивать счета. Разве что, возможно, придется экономить на пиве.