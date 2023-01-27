Убил, отсидел — и в церковь: что известно о схиигумене Сергии

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В пятницу, 27 января, суд огласил приговор по делу о разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства, которое было возбуждено в отношении бывшего схиигумена Сергия, также известного под именем Николай Романов. Суд приговорил священнослужителя к семи годам колонии. Что предшествовало новому приговору и в чем еще виноват отец Сергий, захвативший монастырь на Урале, — в материале «Вечерней Москвы».

Новое дело

Нынешний приговор связан с уголовным делом, которое было возбуждено в сентябре 2021 года. Тогда следователи расследовали другое преступление священнослужителя. После проверки информации, полученной после задержания схиигумена, сотрудники правоохранительных органов углядели в проповедях Романова, а также в речах его соратника Всеволода Могучева попытки к возбуждению ненависти либо вражды. По версии следствия, мужчины записывали ролики, в которых призывали к ненависти к представителям других вероисповеданий.

Когда дело довели до суда, прокуратура потребовала для обвиняемого семь лет колонии. Суд учел позицию ведомства и приговорил бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия к семи годам лишения свободы по делу о разжигании ненависти. Его пресс-секретаря Всеволода Могучева — к пяти.

Таким образом, бывший священнослужитель к моменту окончания срока проведет в колонии десять с половиной лет.

Склонение к самоубийству

На момент объявления приговора по новому делу схиигумен еще не отбыл свое предыдущее наказание. Ранее его приговорили к трем с половиной годам за «Самоуправство», «Нарушение права на свободу вероисповедания» и «Склонение к совершению самоубийства».

История началась с того, что во времена, когда в стране бушевала эпидемия коронавируса, священнослужитель записал видео и заявил, что болезни не существует. За это Екатеринбургская епархия отлучила его от церковного служения.

Несмотря на отлучение от церкви, Сергий «захватил» Среднеуральский женский монастырь и продолжил вести проповеди своих сомнительных идей, а также строго вести быт местной общины. Например, пострадавшие рассказывали, что в обители издевались над детьми, в том числе до смерти. Также священнослужитель публично призывал не менее десяти монахинь к самоубийству, оправдывая это религиозной идеологией. При этом Сергий не пускал в монастырь официальных представителей епархии.

В результате бурной деятельности 29 декабря 2020 года силовики прибыли в монастырь и задержали отлученного от церкви игумена. Жители обители вышли на улицы для защиты духовного лидера, но помешать сотрудникам правоохранительных органов не смогли.

Не первый срок

Примечательно, что нынешний приговор — это не первый и не второй срок для Сергия. В 1985 году уроженца Нижегородской области приговорили к 13 годам колонии за убийство человека, а также за хищение государственной собственности.

Именно после «отсидки», в 43 года, Николай Романов пошел в семинарию, по окончании которой получил имя Сергий. Подробнее о биографии священнослужителя — в материале «Вечерней Москвы».