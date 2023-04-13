«Тварь дрожащая»: чем закончилась история казанского стрелка Ильназа Галявиева

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В четверг, 13 апреля, Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, к пожизненному лишению свободы. Таким образом завершилась история, длившаяся почти два года: от момента совершения преступления в мае 2021-го до наступления неотвратимого наказания. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

667 пострадавших

Трагедия произошла 11 мая 2021 года в гимназии № 175 на улице Джаужата Файзи в Казани. Ильназ Галявиев окончил ее четыре года назад и пришел мстить. Стрелок долго готовился к преступлению: официально купил ружье, а также своими руками изготовил взрывное устройство. Перед выходом «на дело» он поджег свою квартиру, так как возвращаться не собирался.

Юноша пришел к учебному заведению с ружьем к девяти утра и в 09:20 открыл огонь. Примерно через 20 минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции и провели эвакуацию из здания. Еще через некоторое время силовики задержали стрелка, который вышел на крыльцо школы с поднятыми руками.

В результате стрельбы погибли девять человек, еще 667 признаны пострадавшими.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В ходе расследования было проведено несколько экспертиз. В Москве молодого человека признали невменяемым, а в Санкт-Петербурге специалисты изменили это решение. В конце концов его все-таки отправили в СИЗО, где он и дожидался окончания следственных действий и судебного процесса.

Расследование было завершено Следственным комитетом 8 октября 2022 года. Сотрудники ведомства, пришли к выводу, что причиной трагедии стало подражание Галявиева опасной молодежной субкультуре, с которой он познакомился в интернете. В связи с этим он вообразил себя «богом» и хотел «очистить» планету от «биомусора».

«Нет души»

Молодой человек не стал увиливать и уже 15 ноября 2022 года признал свою вину. Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение: первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальное время — в колонии особого режима.

Как сообщило издание «Казань Онлайн», своей речи прокурор попытался сравнить стрелка с Раскольниковым.

— В итоге, когда он переступил эту черту, все равно понял, что тварь дрожащая, чтобы ни совершил. Нет цельности в человеке, нет стержня, нет уважения ко Всевышнему, к старшим. То же самое у Галявиева. Нет стержня в человеке, нет какой-то души. Просто этот — более дерзкий, он зашел далеко в своем грехопадении, — сообщил обвинитель.

Адвокат стрелка настаивал на принудительном лечении вместо лишения свободы.

— Полагаю, что Галявиев, страдающий хроническим психическим расстройством — параноидной шизофренией, подлежит освобождению от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского характера, — заявил защитник Галявиева.

Сам подсудимый просил не отправлять его в тюрьму.

— Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших, — заявил Галявиев.

Также молодой человек сообщил на суде, что попытается возместить ущерб.

— Прошу прощения у потерпевших. Знаю, никакие слова и деньги не вернут погибших. И все же я постараюсь закрыть все иски, работой в колонии ограничиваться не буду, — заявил он.

Для этого Галявиев собирался написать книгу, весь доход от продажи которой пойдет на возмещение ущерба. В Государственной думе к подобной инициативе подсудимого отнеслись скептически.

— Нужно запрещать этим подонкам каким-то образом монетизировать свою черную славу, — высказался на тему член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

По его словам, в России необходимо ввести закон, аналогичный существующему в США, который запрещает преступникам зарабатывать на произведениях, связанных с их злодеяниями.

— России нужен подобный закон, — уверен Милонов. — Я знаю, Собчак платила деньги маньякам. И когда, например, скопинский маньяк или казанский стрелок могут быть бенефициарами своей «славы» — это ужасно. Мое мнение: ни при каких условиях нельзя платить деньги таким негодяям.

У Галявиева есть всего 15 дней на обжалование приговора, потом он вступит в законную силу. После этого ФСИН определит колонию, где он будет отбывать пожизненное наказание. Возможно, это будет «Черный дельфин» — колония, где сидят самые опасные преступники РФ.