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Стали известны подробности о состоянии ребенка, которого мать подарила бомжам
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Стали известны подробности о состоянии ребенка, которого мать подарила бомжам

Рафаэль Залян

Происшествия

Годовалая девочка, оставленная на попечительство бездомным родной матерью в одном из подземных переходов около станции метро «Рязанский проспект», находится в удовлетворительном состоянии. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в справочной службе Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского, куда малышку доставили на обследование.

В медучреждении уточнили, что ребенок поступил в пятницу, 16 октября, в отделение больницы, расположенное по адресу Шмитовский проезд, 29. Врачи оценивают состояние ребенка как нормальное, его здоровью ничего не угрожает. В настоящее время девочка под присмотром медиков.

«Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста по семейным вопросам, психолога Натальи Ефремовой, что могло подтолкнуть 29-летнюю женщину к такому отчаянному поступку.

По мнению эксперта, ситуация с матерью-кукушкой неоднозначна, поскольку она, если верить СМИ, находилась в трезвом уме.

— Она, как мы все читали, полностью осознавала, что ребенку может грозить опасность в подземном переходе. То предположение или факт, что мать передала девочку людям без определенного места жительства, еще раз подчеркивает ее безразличие к судьбе своего чада, — заметила психолог. — Но не стоит спешить здесь с выводами. Ведь если ребенок, пусть даже нежеланный, является действительно источником ненависти, символом разбитой судьбы своей матери, то такого ребенка можно, как бы это дико ни звучало, оставить и на мусорке, где его гарантированно ожидает гибель. Но ведь она не сделала так. Она передала его людям. Да, это бомжи, но ребенок сегодня находится в больнице, и ему оказывают помощь, то есть он жив, он под надзором. И, судя по всему, ей все-таки судьба девочки была небезразлична.

Ефремова отметила, что матери, которые абсолютно равнодушны к своему чаду, пытаются сами умертвить плод еще на ранних стадиях беременности либо делают аборт. А подкинуть младенца людям или оставить его в беби-боксе — «крайняя, гуманная мера, пусть и безответственная», но подающая надежду на то, что ребенок останется в живых.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура направила в суд иск о лишении родительских прав 29-летней женщины, которая отдала свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект». В полицию о пропаже ребенка заявила совершеннолетняя сестра девочки по отцу, указав ее приметы. Полицейские обнаружили ребенка у мужчин без определенного места жительства. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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