Очевидец назвал вероятную причину пожара в московском общежитии

Фото: Telegram / ДТП и ЧП МОСКВА и МО

Россия, Москва, улица Вилиса Лациса, 14 Карта всех событий

Крупный пожар потушили в общежитии Московского авиационного института (МАИ) на северо-западе столицы. По данным спасателей, возгорание произошло на десятом этаже здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения было эвакуировано несколько десятков человек.

Москвич Владислав Новиков (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ») заметил горение около 9 часов утра, когда шел мимо здания.

— Я живу недалеко, и видимость хорошая. Собирался на работу и заметил, как клубы дыма валят из общаги. Возгорание произошло в одной из угловых комнат. Я видел, как пожарные тушат огонь с двух сторон здания, — сообщил очевидец корреспонденту «Вечерней Москвы».

Он также рассказал, как завершалась эвакуация жильцов:

— Стояли две большие машины МЧС, с десятого этажа свисали огромные пожарные лестницы. Я только успел заметить, как спасатели спускают одну из пострадавших девушек. Остальные люди были, как я понял, уже в надежном месте.

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Владислав вспомнил, что один из его знакомых живет в общежитии, и решил выяснить, не пострадал ли он.

— Я написал своему приятелю. Он сказал, что одной из причин пожара могла стать неправильная эксплуатация обогревателя. К счастью, мой знакомый живет в противоположном крыле общаги, и огонь той части не коснулся. Но и жителей правого яруса попросили покинуть здание в целях безопасности, — сказал он.

Как сообщили «Вечерней Москве» в столичном главке МЧС, в ходе тушения были спасены три человека, двум из них потребовалась помощь медиков.

— Открытое горение ликвидировано. Для ликвидации пожара были направлены 28 единиц техники (97 человек личного состава), — проинформировали в ведомстве.

Там добавили, что в ближайшее время жители комнат, которые не пострадали от огня, смогут вернуться обратно.

Ранее сообщалось, что спасатели запросили пять автобусов, чтобы разместить эвакуированных.

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