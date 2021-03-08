«Не просыхал и устраивал разборки»: что известно о полицейском, задержанном за жестокое убийство сына

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

В ночь на 8 марта в одной из квартир многоэтажки на Пролетарском проспекте был найден мертвым шестилетний ребенок с признаками насильственной смерти. Как сообщили в столичной прокуратуре, мальчик скончался от телесных повреждений. В день трагедии, помимо несовершеннолетнего, дома находился его отец, который, по предварительным данным следователей, и совершил преступление. «Вечерняя Москва» пообщалась с соседями задержанного и узнала подробности случившегося.

В главном управлении МВД России по столице сообщили, что задержанный отец погибшего, предположительно, находился, в состоянии сильного опьянения.

По словам соседа предполагаемого убийцы Владимира Волкова (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ»), Илья, именно так зовут задержанного, часто употреблял спиртное, после чего устраивал разборки и выяснял отношения с супругой:

— Илюха любил пригубить. Часто видел, как он прямо у дома стоит и пьет. Разлад был в семье именно на этой почве. С первой женой у него все не сложилось по причине его пристрастия к выпивке. Вторая супруга тоже не выдержала и съехала от него. Я несколько раз его домой заводил, когда он в пьяном состоянии не мог вход найти в подъезд. Потом он об этом забывал даже, потому что практически не просыхал.

Младшего сына от первого брака мужчина часто привозил к себе, чтобы на выходных они могли провести время, рассказал собеседник «ВМ».

— В ночь накануне этой истории многие слышали крики, стуки громкие. Конечно, все, как обычно, подумали, что он выяснял с кем-то из домашних отношения. Только вот он несколько месяцев один живет, так как вторая супруга съехала с дочерью от него. Все его беды от алкоголя. Ему сотни раз говорили, а он плевать хотел на все, — поделился Владимир.

Когда соседи обнаружили Илью возле бездыханного тела ребенка, мужчина был не в себе, заметил Волков:

— Кто-то из наших вызвал врачей и полицию. Он, оказывается, вообще слабо понимал, что происходит. «Белку», наверное, поймал, как всегда. В таком состоянии он часто бывал.

Собеседник «ВМ» также отметил, что при общении с соседями Илья так и не смог внятно объяснить, что произошло и почему сын «истекает кровью».

Как сообщили в столичном главке МВД РФ, 39-летний мужчина, которого подозревают в убийстве его шестилетнего сына, ранее трудился в ГИБДД. В свете случившегося инспектора уволили из органов.

Предполагаемого преступника доставили в Следственный комитет для допроса. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России «Убийство малолетнего ребенка».

В связи с трагедией прокуратура Москвы проводит проверку. Результаты расследования уголовного дела поставлены надзорным ведомством на контроль.

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