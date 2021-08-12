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Что известно о ДТП с участием пьяного лихача, сбившего двух человек на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Что известно о ДТП с участием пьяного лихача, сбившего двух человек на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 7 Карта всех событий

На юго-западе Москвы водитель машины Skoda не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. ДТП произошло на улице Миклухо-Маклая, около дома номер 7. В результате аварии пострадали два человека — женщина и подросток. Их доставили в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии. «Вечерняя Москва» узнала подробности случившегося и выяснила, какая мера наказания ждет виновника аварии.

Что произошло?

По информации источника «ВМ», за рулем иномарки в момент аварии находился житель Подмосковья — 33-летний Илья Корнеев. Мужчина был сильно пьян. В его крови обнаружили 1,058 промилле. По предварительным данным, Корнеев не справился с управлением, наехал на тротуар и врезался в остановку. Пострадали два человека — 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка.

Что известно о ДТП с участием пьяного лихача, сбившего двух человек на юго-западе МосквыФото «Вечерняя Москва»

Женщину зажало между машиной и остановкой. После того как пенсионерку освободили, ее эвакуировали санитарным вертолетом. За состоянием пострадавшей в полете следила бригада Территориального центра медицины катастроф.

Позже стало известно, что 61-летняя женщина находится в реанимации. Врачи поставили ей предварительный диагноз — «травматическая ампутация голени». Подростку повезло больше: школьница отделалась закрытым переломом стопы.

e0329bfb-c474-4a78-b708-de4883503a16.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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e0329bfb-c474-4a78-b708-de4883503a16.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
cf631890-b666-4892-a2c9-2426547ece06.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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cf631890-b666-4892-a2c9-2426547ece06.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
761927cb-5da9-4b20-8298-507985db232c.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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761927cb-5da9-4b20-8298-507985db232c.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
012931ea-0256-446e-bfc0-2944ef698bd7.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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012931ea-0256-446e-bfc0-2944ef698bd7.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
e39b629f-57d5-46fb-8988-194731a561a3.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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e39b629f-57d5-46fb-8988-194731a561a3.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
43c179ed-cfb7-4b9f-86a5-cce6e320d91b.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
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43c179ed-cfb7-4b9f-86a5-cce6e320d91b.jpg / Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Что грозит водителю?

По словам адвоката Андрея Некрасова, водителю грозят штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение прав, а также уголовная ответственность с реальным сроком от трех до семи лет, плюс компенсация пострадавшим.

— В случае смерти человека ситуация значительно ухудшится и сроки пребывания под стражей уже будут от 5 до 12 лет, — отметил собеседник «ВМ».

Юрист также сказал, что в отношении пьяного мужчины скорее всего возбудят уголовное дело по статье 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

— Часть будет определяться от степени тяжести преступления, — заключил Некрасов.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Столичная прокуратура поставила на контроль ход проверки, проводимой сотрудниками полиции по факту ДТП.

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