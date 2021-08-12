Что известно о ДТП с участием пьяного лихача, сбившего двух человек на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы водитель машины Skoda не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. ДТП произошло на улице Миклухо-Маклая, около дома номер 7. В результате аварии пострадали два человека — женщина и подросток. Их доставили в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии. «Вечерняя Москва» узнала подробности случившегося и выяснила, какая мера наказания ждет виновника аварии.
Что произошло?
По информации источника «ВМ», за рулем иномарки в момент аварии находился житель Подмосковья — 33-летний Илья Корнеев. Мужчина был сильно пьян. В его крови обнаружили 1,058 промилле. По предварительным данным, Корнеев не справился с управлением, наехал на тротуар и врезался в остановку. Пострадали два человека — 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка.
Женщину зажало между машиной и остановкой. После того как пенсионерку освободили, ее эвакуировали санитарным вертолетом. За состоянием пострадавшей в полете следила бригада Территориального центра медицины катастроф.
Позже стало известно, что 61-летняя женщина находится в реанимации. Врачи поставили ей предварительный диагноз — «травматическая ампутация голени». Подростку повезло больше: школьница отделалась закрытым переломом стопы.
Что грозит водителю?
По словам адвоката Андрея Некрасова, водителю грозят штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение прав, а также уголовная ответственность с реальным сроком от трех до семи лет, плюс компенсация пострадавшим.
— В случае смерти человека ситуация значительно ухудшится и сроки пребывания под стражей уже будут от 5 до 12 лет, — отметил собеседник «ВМ».
Юрист также сказал, что в отношении пьяного мужчины скорее всего возбудят уголовное дело по статье 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
— Часть будет определяться от степени тяжести преступления, — заключил Некрасов.
Столичная прокуратура поставила на контроль ход проверки, проводимой сотрудниками полиции по факту ДТП.