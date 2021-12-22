Биография с темными пятнами: чем занимался в 90-е задержанный ректор КФУ Гафуров

Фото: rector.kpfu.ru

В среду, 22 декабря, стало известно о задержании и предъявлении обвинения ректору Казанского (Приволжского) Федерального университета Ильшату Гафурову. Спецоперация была проведена силами спецслужб накануне вечером. О том, что известно об аресте руководителя одного из старейших вузов России и каким его запомнили бывшие коллеги, — в материале «Вечерней Москвы».

Последний концерт

Как сообщает деловая электронная газета «Бизнес-онлайн», задержание Гафурова готовилось давно. Предположительно, силовики начали вести ректора около года назад. А 21 декабря из столицы в Казань прибыла оперативная группы в составе сотрудников центральных аппаратов ФСБ, Следственного комитета и МВД России.

Вечером ректор КФУ пошел на концерт, где награждали участников внутривузовского конкурса «Студент года» в концертном зале УНИКС, где последний раз появился на публике, и примерно в 20:30 его заковали в наручники. Затем провели обыски в рабочем кабинете и дома у Гафурова. Самого арестованного доставили в татарстанское управление СКР, а уже оттуда — в аэропорт и спецбортом в Москву.

Официального подтверждения опубликованной информации силовики пока не дали. В самом университете также никаких комментариев не дают. Вуз работает в обычном режиме, сообщили «ВМ» в пресс-службе учебного заведения.

Биография с темными пятнами

Ильшат Гафуров родился 1 августа 1961 года в поселке Бавлы. В 1983 году окончил государственный университет по специальности «физика», затем аспирантуру и ушел в науку.

В 1988–1992 годах он работал ассистентом и преподавателям в Елабужском государственном педагогическом университете (ЕГПУ) на кафедре общей физики. После развала Советского Союза Гафуров ушел в бизнес, став генеральным директором региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант» в соседних от Елабуги Набережных Челнах. В 1995 году его избрали членом Госсовета Республики Татарстан, и в 1997 году, после окончания Казанского государственного финансово-экономического института (КГФЭИ), он стал заместителем председателя постоянной комиссии Госсовета Республики Татарстан по вопросам экономического развития и реформ.

Период его биографии, с которым, вероятно, связано задержание, начался в 1998 году, когда он стал главой администрации Елабуги, занимая эту должность до 2006 года. Дело в том, что в начале 1990-х Гафуров завел контакты с группировкой «29-й комплекс», о чем в своей статье еще в 2012 году писал журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин, занимавший одно время пост руководителя ГТРК «Татарстан». Зарождались эти отношения на базе фирмы «Зилант», которая в 1997 году обанкротилась. Сам Гафуров «темные пятна» своей жизни отрицал, писали СМИ.

Показания дал сын криминального авторитета

Но у правоохранителей другая точка зрения. Ирек Муртазин со ссылкой на бывших сотрудников силовых структур говорил о нескольких заказных убийствах, оплаченных Гафуровым, а также о махинациях с продукцией Елабужского автомобильного завода. Но пока, как следует из публикаций местных журналистов, при декабрьском задержании речь шла только об одном эпизоде.

В августе 1999 года на парковке спорткомплекса ЦСКА в Москве был убит предприниматель Айдар Исрафилов, являвшийся депутатом Елабужского городского совета. Его расстрелял из пистолета, предположительно, 22-летний киллер группировки Игорь Кулясов на глазах у десятков человек. Он был задержан в октябре того же года. После этого правоохранители в течение нескольких лет пересажали всех лидеров ОПГ, дав им длительные сроки заключения.

Однако заказчика убийства долгое время установить не могли. По данным СМИ, на него вышли через Дениса Музлова, сына известного челнинского авторитета Олега Музлова. Младший Музлов в 1990-е годы тоже был не без греха, работая на аутсорсе у «29-го комплекса», и в 2011 году мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за вымогательства, поджоги автомобилей и убийство. Но именно он, вероятно, дал показания, обличающие Ильшата Гафурова.

На тот момент у будущего ректора КФУ был конфликт с Исрафиловым из-за крупнейшего рынка Елабуги. Предприниматель был его неофициальным хозяином и имел там 70 павильонов, но никак не мог договориться с администрацией города о сумме налогов. На него в 1999 году было возбуждено уголовное дело за избиение некого Хаматуллина, которого депутат городского совета якобы принуждал к сотрудничеству. Но доказать вину следователи не смогли, и он, опасаясь за свою жизнь, переехал в Москву. В результате было решено устранить его за 20 тысяч долларов.

Переезд Гафурова в Казань

В 2006–2010 годах Гафуров руководил Елабужским районом, а в 2010-м его назначили руководителем только что созданного на базе действующего с 1804 года Казанского государственного университета Казанского (Приволжского) Федерального университета. Прекратил ли он к тому моменту связи с криминальным миром и со своим городом, неизвестно. Но, как пишет Муртазин, еще в 2012 году ни одно решение в Елабуге не принималось без его участия.

О криминальном прошлом ректора в университете не говорил только ленивый, но открытой критики его назначения со стороны преподавательского состава на первых порах не наблюдалось, говорят действующие и бывшие преподаватели вуза, пожелавшие остаться анонимными.

В 2010–2011 годах Казанский университет претерпевал серьезную реорганизацию. К нему присоединили в рамках КФУ несколько вузов: КГФЭИ, Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет и ЕГПУ. Структурно вместо факультетов появились институты и высшие школы.

Авторитарная жесткая вертикаль власти

Через некоторое время в огромном вузе, где учатся 45 тысяч студентов, выстроилась жесткая вертикаль личной власти Ильшата Гафурова, что привело к недовольству со стороны студентов и преподавателей, связанных в том числе с постоянными реформами и передислокациями подразделений. Одним из ярых противников действий руководителя университета стал доцент кафедры социологии Института массовых коммуникаций и социальных наук КФУ, доктор социологических наук Искандер Ясавеев.

Его борьба началась с переезда родного факультета из центра Казани в здание напротив больницы, откуда периодически на глазах студентов выносили гробы с трупами. Правда, в 2014 году журфак вернули обратно в центр.

— Была публичная критика ректора с моей стороны. Она длилась с 2011 года, с момента переезда журфака в другое здание, и до 2015 года, когда я ушел из университета. Я публично реагировал на те шаги ректора, которые считал неприемлемыми, недопустимыми с точки зрения академической культуры. У Гафурова авторитарный стиль управления. Он принес с собой эту вертикаль власти, которую он выстроил в Елабуге. Я не могу сказать, можно ли так руководить городом, я не специалист в городском управлении. Но то, что так нельзя руководить университетом, абсолютно точно, — рассказал бывший преподаватель Казанского университета в беседе с «Вечерней Москвой».

«Нас никто не спрашивал»

Фактически университет, признает Ясавеев, управлялся в корпоративном стиле, и это не всех устраивало. По его словам, это не значит, что такой путь для университета был неприемлем. Но можно было выстроить систему управления с обратной связью, с практикой делегирования права принятия решения на нижние уровни. Но этого сделано не было. Студентам и сотрудникам были, можно сказать, «закрыты рты», и за любую критику следовали санкции со стороны высшего руководства. Сотрудники вуза даже писали петиции с требованиями отставки бывшего мэра Елабуги, но они не нашли поддержки властей.

— Мы говорили в петиции, позиция любого ректора, в принципе, должна быть выборной, и дальше работа вуза должна выстраиваться на принципах самоуправления. Трудовой коллектив должен определять, кто должен быть ректором, и сам определять направление развития университета. Нас же в 2010 году никто не спрашивал, — отметил социолог.

По его мнению, практики управления такими структурами в целом должны быть другими. Директора институтов и заведующие кафедрами должны избираться, а не назначаться, как сейчас. Должны быть предельная прозрачность, выборность, подотчетность.

— Университет от этого не развалится, а наоборот. Я лично считаю, что Казанский университет при Ильшате Гафурове в плане науки и образования не развивался, — уверен собеседник «ВМ».

В том числе из-за конфликта с ректором в 2015 году Искандер Ясавеев, один из лучших российских социологов, был вынужден покинуть Казанский университет после 20 лет работы. Аресту своего давнего оппонента ученый не рад и о возможных причинах его задержания считает некорректным говорить. Сейчас он работает старшим научным сотрудником НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, работая в основном дистанционно, и активно занимается общественной деятельностью в Казани.

Ильшата Гафурова, которого в Татарстане считали «непотопляемым», теперь обвиняют по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору» — прим. «ВМ»). По ней ему грозит от 8 лет до пожизненного лишения свободы. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.