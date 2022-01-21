Полмиллиарда с дорог: за что арестовали замглавы Минтранса Владимира Токарева

Фото: mintrans.gov.ru

В пятницу, 21 января, суд арестовал заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. Его обвиняют в мошенничестве, ущерб от которого превысил полмиллиарда рублей. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться в деле высокопоставленного чиновника, а также вспомнила, с чего все началось.

Дело о ремонте краснодарских дорог

В марте 2020 года следственный отдел Краснодарского линейного управления МВД на транспорте возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог. Украденные деньги должны были пойти на улучшение транспортной инфраструктуры в двух районах Краснодарского края — Тимашевском и Кореновском.

Почти полтора года данное дело не могло сдвинуться с мертвой точки. В 2021 году его передали в управление на транспорте МВД РФ по ЦФО. После этого в деле появился один из первых ключевых подозреваемых — экс-заместитель гендиректора ООО «Спецтрансстрой» Леван Гоглидзе. Именно эта компания должна была заниматься дорогами в Краснодарском крае.

В ноябре того же года обвиняемого в мошенничестве Гоглидзе, на тот момент занимающегося собственным бизнесом, арестовали и отправили в СИЗО.

В прошлом году по делу о ремонте краснодарских дорог также был задержан еще один руководитель «Спецтрансстроя» А. Швецов, его также обвинили в мошенничестве. По данным ТАСС, всего с июля 2020 года по июнь 2021-го правоохранители возбудили пять уголовных дел — четыре о мошенничестве и одно о злоупотреблении должностными полномочиями. Позже дела о мошенничестве объединили в одно судопроизводство.

Примечательно, что Гоглидзе еще в 2013 году был фигурантом дела о хищении средств при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Возглавляемая им компания занималась развитием дорожной сети в рамках олимпийской программы. Тогда Гоглидзе отделался условным сроком, хотя ущерб от его действий составил четыре миллиона рублей.

Также в рамках этого дела в октябре 2021 года арестовали бывшего замглавы Минстроя и экс-владельца «Спецтрансстроя» Юрия Рейльяна. Ущерб от деятельности его компании оценили в полтора миллиарда рублей.

В январе 2022 года очередным фигурантом дела о ремонте краснодарских дорог стал замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.

Фото: Пресс-секретарь Хорошевского районного суда

Задержание и арест Токарева

О задержании замглавы Минтранса стало известно 19 января. В этот же день в доме и на рабочем месте чиновника были проведены обыски.

Сначала в СМИ появилась информация о том, что Токарев проходит подозреваемым по уголовному делу. Однако позже ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

— Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 год Владимир Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО «Спецтрансстрой», в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО «Спецтрансстрой» и ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций, — рассказали в МВД.

Позже РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Токарев для вывода денег со счетов подконтрольных ему компаний организовал заключение фиктивных договоров.

Так, с подачи Токарева подконтрольный ему «Главстройинвест» заключил контракт со «Спецтрансстроем» на проведение строительных работ по восстановлению транспортного участка в Краснодарском крае. Переведенные со счетов «Спецтрансстроя» средства были потрачены на цели, не относящиеся к строительству и реконструкции.

По словам источника агентства, Токарев вместе со своими сообщниками «создавали видимость того, что на объекте ведутся работы».

— При этом они заключили несколько фиктивных договоров займа и договоров оказания транспортных и иных услуг, после чего организовали перечисление денежных средств «Главстройинвеста» на счета «своих» юрлиц и ИП, которые они же сами и контролировали, — цитирует свой источник агентство.

Материальный ущерб по эпизоду, который инкриминируют замглаве Минтранса Владимиру Токареву и его соучастникам, оценили в полмиллиарда рублей.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Токарев родился в 1977 году в Белгороде. В 2000 году он окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». Свою госслужбу он начал в УВД по Белгородской области. Затем занимал руководящие посты в РЖД, Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, Минрегионе РФ и других учреждения.

В 2016–2018 годах Токарев был первым заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой». В ноябре 2018 года его назначили заместителем министра транспорта РФ.