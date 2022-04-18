Прямо в сердце: что грозит пенсионеру, застрелившему спасателя в Одинцове

Фото: Telegram / Mash

Россия, Московская область, Одинцово, жилой комплекс Одинцово-1 Карта всех событий

Вечером 17 апреля житель Подмосковья застрелил из ружья приехавшего на вызов сотрудника МЧС. Спасатель прибыл по просьбе участкового и пытался вскрыть квартиру, где забаррикадировался мужчина. После убийства пенсионер стал фигурантом сразу двух уголовных дел. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этой истории на данный момент.

Буйный сосед

Трагедия произошла в воскресенье, 17 апреля, в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице. Один из жителей дома стал мешать работе промышленных альпинистов: их тросы располагались прямо у его окна.

По словам соседей, несколько дней назад пожилой мужчина впал в депрессию и не покидал своей квартиры. Также соседи высказали мнение, что проведение фасадных работ рассердило и без того обозленного пенсионера.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина преклонного возраста часто вел себя буйно. При этом он периодически наблюдался у врачей и проходил лечение. Однако каждый раз, когда он возвращался, все начиналось по новой: бывало даже, что сосед стрелял по окнам и поджигал двери в подъезде.

Чтобы успокоить разбушевавшегося жителя, подвергавшего коммунальщиков опасности, участковый вызвал спасателей и полицейских. Когда сотрудники МЧС вскрывали замок, мужчина стал вести себя неадекватно, схватился за ружье и выстрелил сквозь дверь.

Фото: СК РФ

Пуля попала прямо в сердце одному из спасателей. Мужчина скончался на месте происшествия, не дождавшись приезда врачей. Помимо этого, пенсионер выстрелил себе в ногу, поэтому, после того как правоохранители все же попали в его квартиру, пожилой мужчина был задержан и доставлен в больницу.

В отношении буйного хозяина квартиры Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности».

Позже старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что при осмотре жилплощади подозреваемого следователи изъяли у него два самодельных стреляющих устройства и 21 охотничий патрон.

Фото: СК РФ

На следующий день Врадий заявила, что в отношении 79-летнего мужчины возбуждено еще одно дело по двум уголовным статьям: «Незаконное лишение свободы с применением оружия» и «Незаконный оборот оружия».

Виноват. Но кто?

По словам экс-начальника криминальной полиции и адвоката Евгения Харламова, для привлечения к ответственности одинцовского стрелка необходимо установить все обстоятельства произошедшего. И в первую очередь важно знать, на что был направлен умысел мужчины в тот момент, когда он схватился за оружие.

— Чем он руководствовался, когда произвел этот выстрел: хотел ли кого-то убить или просто создать шум и напугать? — рассуждает Харламов.

Тем не менее предъявленное обвинение в убийстве дает основания полагать, что пенсионер может провести за решеткой до 15 лет, в случае если его признают виновным.

Адвокат не обошел стороной и тот факт, что ранее житель Одинцова проходил лечение в психиатрической клинике. Он отметил, что в части надзора за бывшими пациентами после выписки существуют определенные инструкции.

— Опять же, в этом случае также важно знать, какое заболевание было диагностировано и какое назначено лечение. Если обязанность надзора со стороны психиатров имеет место, то не исключено, что те, кто должен был за ним смотреть, могут быть привлечены за халатность, — пояснил Харламов.

Еще один фактор, имеющий значение в данной истории, — алгоритм работы сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Харламов заявил, что в данном случае было бы логичнее со стороны полицейских вызвать сначала сотрудников спецподразделений. Поскольку спецназ обладает и необходимым обмундированием, и опытом предотвращения подобных ситуаций.

— Конечно, то, что произошло в Одинцове, — исключение. Чтобы вот так произошел выстрел при, казалось бы, бытовой ситуации, — пояснил экс-начальник криминальной полиции, добавив, что такие вещи сотрудники правоохранительных органов должны были предусмотреть, поскольку ответственность за последствия также возлагается на них.

Харламов не исключил привлечения сотрудников МВД к ответственности за халатность.

— То, что мы увидели в Одинцове, — просчет, на мой взгляд. Алгоритм действий в подобных ситуациях прописан, как и ПДД, кровью, — резюмировал адвокат.

На данный момент пожилой мужчина все еще находится в больнице. Следователи смогут провести с ним комплекс необходимых действий после его выписки.