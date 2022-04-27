Последний день убийцы: что произошло до визита стрелка в детский сад Ульяновской области

Фото: Максим Иванов / ТАСС

Накануне, 26 апреля, неизвестный мужчина зашел в здание детского сада «Рябинка» во время тихого часа. Он несколько раз выстрелил в присутствующих из ружья, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем налетчик свел счеты с жизнью. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве, а ульяновский губернатор Русских заявил, что воспитательниц детсада в Вешкайме представят к госнаградам. Самое важное о трагедии в Вешкайме — в материале «Вечерней Москвы».

Обычный день

Ничто не предвещало беды в тот день. Подробностями о том, как начинался день стрелка, поделилась его мать. Женщина рассказала, что утром 26 апреля ее сын вел себя совершенно обычно: побеседовал с ней и помогал по хозяйству, а когда она собралась уходить на работу, родственник сообщил, что собирается работать в огороде.

Мать погибшего также раскрыла некоторые черты характера сына. Она отметила, что 26-летний парень был замкнутым человеком и ему очень сложно давалось общение с посторонними людьми. Однако он не вел себя агрессивно и не злоупотреблял спиртными напитками.

— Вообще не понимаю. Когда сказали, я даже поверить не могла, что это мой сын, — призналась она.

Примечательно, что перед нападением на детсад под Ульяновском стрелок просил мать купить ему успокоительное, сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Эту информацию уже подтвердила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Подозреваемый в убийстве трех человек в детсаду в Ульяновской области состоит на учете как психически больной, — заявила она.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, молодой человек числился в лечебном учреждении с 2013 года.

Об этом не знал и тот человек, который научил его пользоваться оружием. Выяснилось, что родители Ахтямова незадолго до трагедии уговаривали своего соседа по фамилии Дронин научить их сына стрелять. Пенсионер долго отказывался и не хотел общаться с ним, но в итоге сдался и согласился.

Стрелок

По данным Telegram-канала SHOT, 26-летний стрелок в детстве ходил в тот же садик «Рябинка», где произошла стрельба.

По словам родственников, он не жаловался на воспитателей или сверстников.

По данным СМИ, проблемы у молодого человека начались еще в школе. Он тяжело общался со сверстниками и был замкнутым, также у него были трудности с речью. Какое-то время родители пытались решить проблемы с речью с помощью психолога, но, не получив результатов, перевели юношу на домашнее обучение.

После девятого класса стрелок ушел в техникум, но вскоре снова вернулся в школу, из которой его отчислили спустя год за неуспеваемость. После этого юноша попробовал свои силы еще в одном колледже и с трудом окончил его.

В 2013 году стрелка поставили на учет в психдиспансере и прописали медикаменты. Парень пропил лишь курс и отказался от приема таблеток, заявив, что от них ему хуже.

По данным Telegram-канала SHOT, в последнее время стрелок нигде не работал, жил с бабушкой и много времени проводил за компьютером.

Жертвы трагедии

Первой жертвой ульяновского стрелка был 68-летний Александр Дронин — владелец ружья. Урок по стрельбе Дронин и Ахтямов назначили именно на 26 апреля. Около 12 часов дня мужчины встретились и пошли подальше от жилых домов на пристрелку оружия. Спустя примерно час «ученик» уже убил соседа из его ружья и отправился в «Рябинку».

Позже тело пенсионера было найдено на окраине поселка, в котором они оба жили.

Второй жертвой стала воспитательница — Е. Карпова. В тот день она убиралась на крыльце образовательного учреждения. В этот момент на территорию зашел молодой парень и открыл стрельбу. Мужчина попал женщине в руку, после чего та забежала в детский сад и подняла тревогу.

Именно она попросила детей и сотрудников учреждения подняться на второй этаж, а сама спряталась. В этот момент мужчина прошел внутрь и увидел еще одну воспитательницу О. Митрофанову — третью жертву. Она попыталась остановить нападавшего и была убита.

После этого стрелок убил находившихся в комнате детей — шестилетнюю девочку и пятилетнего мальчика. Спустя еще секунду стрелок свел счеты с жизнью.

Реакция властей и силовиков

Также выяснилось, что детский сад «Рябинка» не находился под частной охраной. В здании была кнопка тревожной сигнализации, правда, нажать на нее никто не успел. После трагедии губернатор области заявил, что будет организована комплексная проверка всех образовательных учреждений на предмет безопасности.

Помимо этого, правительство Ульяновской области поручило оказать всю необходимую социально-психологическую помощь семьям погибших и семьям участников происшествия. Со стороны администрации будет оказана вся необходимая помощь, цитирует главу районной администрации Татьяну Стельмах «Ульяновск онлайн». В свою очередь руководство региона заявило, что выплатит семьям погибших по одному миллиону рублей, а пострадавшей женщине — 500 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Ульяновской области.

Также воспитателя детского сада О. Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при атаке мужчины с ружьем, и ее раненую коллегу Е. Карпову представят к государственным наградам, цитирует слова губернатора региона Алексея Русских «Лента.Ру».

В свою очередь СК России по Ульяновской области возбудил уголовное дело об убийстве на территории детского сада. А прокуратура Ульяновской области организовала проверку по факту происшествия в детском саду в поселке Вешкайма.