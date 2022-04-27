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Родители ульяновского стрелка просили знакомых научить сына пользоваться оружием

Елена Самойлова

Происшествия
Родители ульяновского стрелка просили знакомых научить сына пользоваться оружием
Фото: Unsplash

Родители стрелка из Ульяновской области просили убитого пенсионера научить их сына обращаться с оружием. Об этом стало известно в среду, 27 апреля.

По данным Telegram-канала «112», сосед не хотел общаться с парнем, но после долгих уговоров его родителей, он согласился провести несколько уроков по стрельбе. Мужчина не знал, что молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Встречу назначили на 26 апреля. В тот роковой день около 12 часов дня Дронин и Ахтямов отправились на пристрелку оружия. Спустя час молодой «ученик» уже убил соседа и отправился в детский сад.

Ранее мать стрелка сообщила, что ее сына ничего не связывало с этим учреждением.

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей.

Затем он свел счеты с жизнью. Позже появились кадры с места стрельбы.

Власти Ульяновской области рассказали о количестве пострадавших после стрельбы в детском саду. Также полицейские обнаружили тело владельца ружья, из которого нападавший устроил стрельбу.

Оружие ружье Ульяновская область
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