Мать устроившего стрельбу в ульяновском детсаду прокомментировала действия сына

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Мать мужчины, который устроил стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области сообщила, что ее сына ничего не связывало с этим учреждением.

Женщина назвала молодого человека «замкнутым» и отметила, что «ему было трудно общаться с людьми». По ее словам, он не злоупотреблял спиртными напитками.

— Вообще не понимаю. Когда сказали, я даже поверить не могла, что это мой сын, — призналась она.

Мать нападавшего рассказала, что последний раз видела сына утром накануне трагедии. Она не заметила ничего необычного в его поведении — мужчина помогал ей по хозяйству.

— Ушла на работу. А он говорил, что докопает огород до конца, — заключила женщина, передает РИА Новости.

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей.

Затем он свел счеты с жизнью. Позже появились кадры с места стрельбы.

Власти Ульяновской области рассказали о количестве пострадавших после стрельбы в детском саду. Также полицейские обнаружили тело владельца ружья, из которого нападавший устроил стрельбу.