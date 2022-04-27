Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мать устроившего стрельбу в ульяновском детсаду прокомментировала действия сына

Юлия Курганова

Происшествия
Мать устроившего стрельбу в ульяновском детсаду прокомментировала действия сына
Фото: moscow-live

Мать мужчины, который устроил стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области сообщила, что ее сына ничего не связывало с этим учреждением.

Женщина назвала молодого человека «замкнутым» и отметила, что «ему было трудно общаться с людьми». По ее словам, он не злоупотреблял спиртными напитками.

— Вообще не понимаю. Когда сказали, я даже поверить не могла, что это мой сын, — призналась она.

Мать нападавшего рассказала, что последний раз видела сына утром накануне трагедии. Она не заметила ничего необычного в его поведении — мужчина помогал ей по хозяйству.

— Ушла на работу. А он говорил, что докопает огород до конца, — заключила женщина, передает РИА Новости.

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей.

Затем он свел счеты с жизнью. Позже появились кадры с места стрельбы.

Власти Ульяновской области рассказали о количестве пострадавших после стрельбы в детском саду. Также полицейские обнаружили тело владельца ружья, из которого нападавший устроил стрельбу.

Ульяновская область мать стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте