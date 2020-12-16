Храм музыки

Фото: facebook.com/mosconsv

Большой зал Московской консерватории в следующем году отметит важный юбилей — 120-летие. И это не просто зал, это шедевр акустики, архитектуры и культуры.

В мире во все времена ценилась единственность, неповторимость, уникальность. И такой жемчужиной, что нанизана на ожерелье исторических домов уютной Большой Никитской, является Большой зал Московской консерватории — больше такого нигде нет.

Визит в Большой зал Московской консерватории, при упоминании которой на лицах музыкантов всего мира возникает почтительное выражение, — не просто встреча с музыкой. Это еще и посещение уникального храма искусства, потрясающего памятника архитектуры, и приобщение к миру какой-то особой духовности.

— Я не люблю классику, — с легкостью произносят иные «ценители» искусства. Многие стыдливо прощались с этой фразой, побывав в Большом зале Московской консерватории. К особому восприятию музыки тебя тут готовит все — даже само здание архитектора Василия Петровича Загорского.

Оставив от дома конца XVIII века, принадлежавшего когда-то княгине Дашковой, лишь фасад и полуротонду, он построил его как подобие античного храма.

Картины, сочетание классики и модерна, великолепие лепнины и внедренные в нее музыкальные символы, величественные лестницы и колонны — тут поражает все. По этим ступеням ходили великие музыканты, этот зал слышал лучшие произведения мира, и сегодня они звучат тут, в окружении портретов-медальонов самых одаренных композиторов.

Красавец-орган, король инструментов и зала, здесь звучит по-особенному — не так громко, как это бывает, но чувственно и глубоко. Тут уникальная акустика, позволяющая услышать каждое музыкальное произведение объемно и полно, растворяющая тебя в многоголосье оркестра, доводящая до совершенства любое соло. Ты приходишь сюда, потрясенный красотой, и уходишь отсюда, переполненный ею, надеясь на новую встречу с этим обыкновенным чудом.

СПАРВКА

— Большой зал консерватории открылся 7 (20) апреля 1901 года.

— Инициатором строительства консерватории и зала на 1737 мест был музыкальный деятель Василий Сафонов, возглавлявший ее 17 лет.

Великие реликвии великого наследия

Поход в Московскую консерваторию — это не только концерт, но и волей-неволей экскурсия. Побывать тут и не обратить внимание на местные реликвии было бы непростительно. А они тут есть! Например, изумительный витраж, изображающий святую Цецилию, покровительницу музыки, почитаемую христианами. А какая у него история! Без малого 120 лет назад на открытии Большого зала представители санкт-петербургского Северного стекольного общества преподнесли консерватории свой подарок — витражное изображение святой покровительницы духовной музыки. Она стала берегиней зала. Но в 1941 году во время налетов окно с витражом было выбито взрывной волной. Огромную дыру в стене замуровали, про изображение особо и не вспоминали, хотя осколки стеклянного полотна были сохранены. Изничтожили их «лихие» 90-е: остатки изображения попросту вышвырнули на свалку. Однако чертежи оригинала и даже его отдельных фрагментов сохранились! Как и горсть осколков! Их бережно хранил работник Моспроекта Александр Бернштейн.

Благодаря этому удалось подобрать аналоги витражного стекла для создания нового изображения. Так святая Цецилия «ожила» и была явлена миру второй раз. Все посетители консерватории замедляют шаг возле нее.

Нельзя не сказать и о картине Ильи Репина «Собрание славянских композиторов», что встретится вам невдалеке от Цецилии. На полотне изображено настоящее чудо: тут сошлись вместе более двадцати композиторов, среди которых к моменту написания картины были как здравствующие, так и почившие в бозе...

Читайте также: Маленькая органистка покорила жюри музыкой Баха