Что известно об Алексее Аграновиче, новом худруке «Гоголь-центра»

Фото: instagram.com/alexey_agranovich

Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович. С 26 февраля он официально сменит на этом посту Кирилла Серебренникова. «Вечерняя Москва» собрала всю ключевую информацию о новом худруке одного из самых необычных московских театров.

Детство и первые шаги

Алексею Михайловичу Аграновичу сейчас 50 лет, он женат на актрисе Виктории Викторовне Толстогановой, они воспитывают сына Ивана.

Агранович родился в Москве 23 октября 1970 года в творческой семье, что в известной степени предопределило его судьбу. Отец Алексея — Михаил Леонидович — был кинооператором и режиссером, получил в 1987 году звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Мать Алексея — Эмилия Григорьевна Кулик — работала актрисой и диктором Всесоюзного радио.

О детстве Аграновича почти ничего не известно, кроме того, что в 1987 году он окончил школу № 45 имени Леонида Мильграма, получившего впоследствии звание народного учителя СССР. После получения общего образования Алексей пару лет подрабатывал на «Мосфильме» и одновременно с этим занимался в театре-студии «Присутствие» под руководством Олега Моисеевича Ферштейна. В 1988-м Алексея призвали в армию, он отдал долг Родине и через два года вернулся домой.

Учеба во ВГИК и концерт ДДТ

Завершив службу, Агранович поступил вольнослушателем во ВГИК, желая освоить актерско-режиссерский курс под покровительством известных режиссеров Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика. Затем с 1991-го по 1994-й Алексей Михайлович учился на актера на курсе выдающихся артистов и педагогов театрального мастерства Альберта Филозова и Армена Джигарханяна.

После этих событий в жизнь Аграновича пришел рок-н-ролл: с 1994-го по 1995-й он стал представителем группы «ДДТ» в Москве и даже организовал концерт этого коллектива, а также группы «Калинов мост» в Театре Советской Армии. Продолжая пробовать свои силы в рекламе, Алексей стал продюсером компании «Паганель».

Фото: instagram.com/alexey_agranovich

Кинодебют и продюсерская деятельность

В 1995 году Агранович плотно взялся за театр и кино, ставил спектакли, режиссировал фильмы, организовывал фестивали и другие мероприятия. В 1996-м он создал продюсерскую компанию «Шаровая молния», которая также занимается организацией специальных мероприятий. На сегодняшний день на счету Аграновича более сотни устроенных им церемоний и шоу, включая московский международный кинофестиваль «Кинотавр» и др.

Как актер Агранович дебютировал в короткометражке Fragile, сыграв там главную роль. Всего Алексей исполнил около двух десятков ролей в сериалах и кинокартинах, включая участие в съемках сериала «Частица Вселенной» и фильмов «Юморист» и «Доктор Лиза».

В 2003 году Агранович присоединился к телеканалам «Россия» и «Спорт», где стал одним из ведущих «Футбола России». Там он задержался ненадолго и в 2006 году появился на экранах уже как ведущий скетч-шоу «Улица Гоголя» на РЕН ТВ. В следующем году Алексей возглавит отдел развлекательных программ департамента по управлению производством телевизионного холдинга «СТС Медиа».

Наши дни и назначение главой «Гоголь-центра»

Алексей Михайлович уже много лет выступает на сцене «Гоголь-центра». С 2014 года он играет Петра Авдуева в «Обыкновенной истории», поставленной на сцене этого театра. С 2017-го Агранович принимает участие в «Маленьких трагедиях» в постановке самого Серебренникова, которого он всячески поддерживал во время дела «Седьмой студии».

История «Гоголь-центра» началась более восьми лет назад: в августе 2012 года Кирилл Семенович Серебренников был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя. Вскоре после вступления в должность он объявил о расформировании учреждения и создании на его базе новой структуры — «Гоголь-центра».

9 февраля 2021 года Серебренников подтвердил, что покидает театр из-за того, что столичный департамент культуры отказался продлевать с ним контракт о сотрудничестве. Вскоре московское ведомство назначило Аграновича новым худруком «Гоголь-центра». Приказ вступит в силу 26 февраля, на следующий день после окончания срока действия соглашения между департаментом и Серебренниковым.

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